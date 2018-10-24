Servis sorununa çare ararken ihracatçı oldu

Almanya ve İngiltere'den ithal ettiği makinelere servis hizmeti almakta güçlük çeken Gaziantepli sanayici, şakayla başladığı girişimcilik serüveninde, 20 ülkeye tekstil ve iplik makinesi ihraç etmeyi başardı.

Gaziantep'te 25 yıldır iplik üretimiyle uğraşan sanayici Mustafa Çapkur, yaklaşık 8 yıl önce Almanya ve İngiltere'den iplik makinesi ithal etti.

Bir süre sonra makinelere servis hizmeti almakta sıkıntı yaşayan Çapkur, Gaziantep sanayisinin "Mennan usta" diye bildiği merhum makine üreticisi Mennan Aksoy ile bir araya gelip, söz konusu makine için "Bunu biz mi üretsek?" diye fikir alışverişine başladı.

Şakalaşmalarla başlayan üretim fikri, Çapkur ve Mennan ustanın oğlu Ali Aksoy ile bambaşka bir döneme evrildi ve üretime geçildi.

İplik ve tekstil fabrikalarında kullanılan, maliyetleri oldukça yüksek olan makineler, 6 yıldır Gaziantep'te "Mennan Makina" markasıyla sorunsuz şekilde üretiliyor ve 20 ülkede kullanılıyor.

Kentte iplik üretimi gerçekleştiren ve Mennan Makine'nin proje yöneticiliğini yürüterek pek çok ülkeye makine gönderen Mustafa Çapkur, yaptığı açıklamada, hikayelerinin rahmetli Mennan usta ile şakayla başladığını dile getirdi.

Çapkur, "Rahmetli Mennan usta ile fikir alışverişinde bulunurken, yapabileceğimizi söyledi ama ilk müşteri kim olacak, kime makine satacağız diye düşündük. Bunun üzerine de üretilen ilk makineyi kendi fabrikama alacağımı garanti ederek işe başladık ve bugünlere ulaştık. Bir nevi biz tecrübelerimizi sahaya yansıttık. Biz bu işe şakayla başladık." diye konuştu.

"Fiyat olarak yarı yarıya fark ediyor"

Çapkur, şu anda Avrupa ile rekabet edebilir hale geldiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

25-30 yıldır bu meslekteyiz. Bu tecrübelerimizi, makinelerde yaşadığımız sıkıntıları, kendi makinelerimizde engellemeye çalıştık, başarılı da olduk. Şu anda 20 ülkeye 25 makine sattık. Makineyi yazılım da dahil olmak üzere biz üretiyoruz. Şu an sipariş için 14-15 ay doluyuz. İthal ürünlerimizle üretimlerimizi kıyaslamayı çok doğru bulmuyoruz. Ama fiyat olarak yarı yarıya fark ediyor. Bizim bu davamız, bir açıdan milli bir dava.

Gaziantep'teki firmalara da makine verdiklerini, hizmet kalitelerinin çok arttığını, yeni teknolojiler geliştirdiklerini belirten Çapkur, artık sattıkları makinelerin dijital arızalarını da online ortamda çözdüklerini ve otomasyonda geliştiklerini kaydetti.

Çapkur, bugüne kadar devlet desteği almadan ilerlediklerini belirterek, "Biz yola çıkarken teşvik 'aman' noktamızdı. Biz bu projeleri geliştirirken devletten 25 kuruş almayacağız dedik. Öyle devam ediyoruz. Kendimize sözümüz var. Devletten destek almayacağız. Makineyi satıyoruz, para kazanıyoruz, devlete neden yük olalım" değerlendirmesinde bulundu.