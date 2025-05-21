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Ekonomi

Seyahat süresi 1 buçuk saat düştü! 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Doğunun Boğaz Köprüsü' olarak anılan Nissibi Köprüsü'nün 10 yılda 3,3 milyar lira tasarruf sağlandığını belirterek, 'Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürüyor.' ifadelerini kullandı.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Seyahat süresi 1 buçuk saat düştü! 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı
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Uraloğlu, Adıyaman, Siverek, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nün, hizmete açılışının 10. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Köprünün 21 Mayıs 2015'te vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlatan Uraloğlu, Nissibi'nin Güneydoğu Anadolu kara yolu ulaşım ağı içinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın, Nissibi Köprüsü sayesinde kesintisiz hale getirildiğine dikkati çekerek, "Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6 milyon 62 bin araç kullanırken, 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 99 bin ton azaldı." ifadelerini kullandı.

- "KÖPRÜ 610 METRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİLDİ"

Köprünün teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki en kısa karayolu ulaşımını sağlayan Nissibi Köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak inşa edildi. Orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları 105'er metre olmak üzere, toplam 610 metre uzunluğundaki köprü, 24,5 metre genişliğinde, 4 şeritli olup kule yüksekliği ise tam 96 metredir."

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Nissibi Köprüsü

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