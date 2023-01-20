İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8055
  • EURO
    20,3582
  • ALTIN
    1166.25
  • BIST100
    5464.27
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • EYT'lilerin maaşları nasıl hesaplanacak? SGK açıkladı
Ekonomi

EYT'lilerin maaşları nasıl hesaplanacak? SGK açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre 'Emeklilere yüzde 30 zam yapıldı düşük zam yapıldı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.' denildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmadığını, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıkların hesaplandığını, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmadığını açıkladı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
EYT'lilerin maaşları nasıl hesaplanacak? SGK açıkladı
ABONE OL

SGK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtildi.

Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, "Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.