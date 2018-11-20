SGK prim borcu E Devlet sorgulama TC kimlik no ile 2018 SGK SSK Bağkur prim borcu ödeme yapılandırma işlemi

SGK prim borcu E Devlet sorgulama nasıl yapılır? TC kimlik no ile SGK prim borcu sorgulaması nereden yapılacak? 2018 SGK SSK Bağkur prim borcu ödeme yapılandırma işlemi nasıl olur? 4A, 4B ve 4C SGK hizmet dökümü nasıl alınır? SGK’dan borcu yoktur yazısı nasıl alınır? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) E Devlet üzerinden vatandaşların prim borçlarını sorgulamalarına olanak tanımaktadır. E Devlet üzerindeki sorgulamalardan biri de SGK prim borcu öğrenme ekranıdır. İşverenin işçiye, çalışma ücretleri dışında ödediği ek paraya prim denir. Çalışan kadın ya da erkek işçilerin emekli olabilmesi için belirli bir süre prim ödemesi gerekmektedir. SGK prim ödemeleri 4A, 4B ve 4C’ye göre farklılık gösterir. SGK prim sorgulama nasıl yapılır? Prim borçlarınızı internet ortamında sorgulayıp bilgi sahibi olabilirsiniz. 4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında çalışanlar, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı kolaylıkla yapabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan tüm hizmetler ücretsiz olup e-Devlet üyeliği olan herkes bu hizmetten yararlanabilmektedir. İşte SGK SSK Bağkur prim borcu E Devlet sorgulama ekranı ve yapılandırma işlemi

SGK PRİM BORCU SORGULAMA



SGK, e Devlet Kapısı aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. İşte bu sorgulamalardan olan SGK prim borcu sorgulamanın yolu…



E Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu)



Toplam prim gününüzü görmek için de E Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuza bakabilirsiniz.

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu belgelerden biri olan SGK Borcu Yoktur belgesini almak için neler yapılacağını haberimizde bulabilirsiniz.

Kredi çekmek, teşviklerden yararlanabilmek, ihaleye girmek gibi birçok farklı nedenle istenen SGK Borcu Yoktur yazısı, bir süredir internet üzerinden alınabiliyor. Bu belgeyi almak için gerekli başvurunun yapılması da gerekiyor. Peki başvurular nereye yapılıyor, SGK borcu yazısı nasıl alınır? İşte haberimiz..



Daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu, İl veya İlçe Müdürlüklerinden alınabilen SGK Borcu Yoktur yazısını almak artık çok kolay. Türkiye’de birçok uygulamanın dijital ortamdan gerçekleştirilebilmesi sayesinde bu belgeyi almak için de internetten faydalanabiliniyor. Fakat SGK borcu yoktur yazısı alabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.



SGK BORCU YOKTUR BELGESİ NASIL ALINIR?



Günümüzde dijitalleşme ile kurumlar da işlemlerini internet ortamına taşımaya başladı. E-Devlet sistemine taşınmasına rağmen bazı işlemleri yine ilgili kurumların internet sayfalarından gerçekleştirmek gerekiyor. İşte bu belgelerden biri olan “SGK Borcu Yoktur” yazısını almak için daha önceleri doğrudan kuruma gitmek suretiyle alınıyordu. Bunun için işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı Sigorta Müdürlüklerine gitmeleri ve belgeyi talep etmeleri gerekiyordu. Ancak bu uygulama oldukça zaman aldığı için bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyordu haliyle. “Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi” konulu tebliğ ile bu belgenin internet ortamında alınabilmesinin yolu açıldı. Böylece işverenler ihtiyaç duydukları anda bu belgeleri kolayca temin etme fırsatını bulmuş oldu. Şimdi bu belgeyi internetten nasıl alacağınızı anlatalım…

BAŞVURU YAPILMASI ŞART!



Öncelikle internet ortamında bu belgeyi alabilmek için SGK’nın ilgili birimine başvuru yapılması gerekiyor. İşyerinin bir kullanıcı tanımlanması için işverenlerin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurular “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” ve “e-Borcu Yoktur Başvuru Formları” doldurularak yapılır ve doldurulan belgeler SGK’ya teslim edilir.



Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) internet sitesi olan “e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa” likini tıklayın. Burada en üst kısımda yer alan bölümden “İşveren”e tıklayın. Açılan sayfanın alt kısmında yapabileceğiniz işlemleri göreceksiniz. Burada “e-Borcu Yoktur Uygulaması (4a) butonunu göreceksiniz, butona tıklayın. Ardından açılan sayfanın sağ tarafında “Uygulamaya Giriş” bölümüne tıklayın. Böylece uygulamaya ulaşırsınız. Burada “Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi” bilgilerinizi girin ve “Güvenlik Anahtarı”nda yazan kodu doğrulama alanına girip, “Giriş” butonuna tıklayın. Artık SGK Borcu Yoktur belgenizi alabilirsiniz.

Devlet ya da özel sektördeki işlerinizde sizden bazen SGK onaylı sigorta hizmet dökümü istenebiliyor. Ancak SGK'nın internet sitesi üzerinden alınan sigorta hizmet dökümleri kabul edilmediğinden mağduriyetler yaşanmakta. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için SGK onaylı sigorta hizmet dökümünün e devlet sistemi üzerinden alınması gerekmektedir.

SGK onaylı sigorta hizmet dökümünü E-devlet sistemi üzerinden alabilirsiniz. SGK Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında bulunan tüm vatandaşlarımızın temin edebildikleri bir belgedir. Belge içerisinde sigorta ve prim bilgileri bulunmaktadır. SGK hizmet dökümü belgesi ile işe ilk girdiğiniz tarihi, çıkış tarihinizi, sigortanızın kaç gün yattığı, priminizin ne kadar ücret üzerinden yatırıldığı, çalışmış olduğunuz kurum bilgilerini öğrenebilirsiniz.



SGK onaylı hizmet dökümü almak için öncelikle E-devlet şifresi sahibi olmalısınız. Öncelikle yapmanız gereken de size en yakın bir PTT şubesinden E-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz.







E-DEVLET ŞİFRE ÜCRETİ NE KADAR?



Şifre ilk alındığında PTT personeli size kapalı bir zarfta şifreyi verecektir. Bu şifrenin alımında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. 15 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu şifreyi alabilir. Bu şifre ile her türlü E-Devlet sorgulamanızı yapabilirsiniz.

4A, 4B VE 4C HİZMET DÖKÜMÜNÜ NASIL ALINIR?



SGK hizmet dökümü, turkiye.gov.tr internet sitesinden e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak alınır. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. “Sosyal Güvenlik Kurumu” menüsünden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü bağlantılarıyla SGK Hizmet dökümü sorgulaması yapılabilir. Bu belgeyi dilerseniz “YAZDIR” diyerek inceleyebilirsiniz. Ya da barkodlu çıkartmak istiyorsanız da “Barkodlu Belge Oluştur” demeniz yeterlidir. Bunun dışında, ana sayfada bulunan arama kutucuğuna “SGK hizmet dökümü ya da Sosyal Güvenlik Kurumu” yazılarak da işlem yapılabilir.