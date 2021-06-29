SGK prim yapılandırmasında başvuru 2 milyonu aştı

DHA 29 Haziran 2021 Salı 10:33 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 10:33

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti. Yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğunun altını çizen Bilgin, vatandaşların yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmesi için en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.

Bilgin, Bağ-Kur sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi primini kendisi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabileceklerini belirterek, "Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak" dedi.

'TOPLAMDA 101 MİLYAR 7 MİLYON TL BORÇ YAPILANDIRILDI'

Bu yapılandırmadan önce hala uygulaması devam eden 7256 sayılı kanun kapsamında 2 milyon 248 bin 894 başvuru alındığını belirten Bilgin, "Toplamda 101 milyar 7 milyon TL borç yapılandırıldı. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla da 14 milyar 100 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırmaya başvurmayan ya da yapılandırmaları bozulanlar, 7326 sayılı Kanundan faydalanabilecekler" dedi.

Bakan Bilgin, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2021 Nisan ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını, buna göre sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olacağını belirtti.