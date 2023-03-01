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Ekonomi

SGK'dan EYT başvurusuna ilişkin kritik açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan EYT başvuruları hakkındaki açıklamada, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
SGK'dan EYT başvurusuna ilişkin kritik açıklama
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Sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, çok sayıda vatandaşın e-Devlet üzerinden ve doğrudan SGK'ya başvuru yolu ile aylık talebinde bulunması üzerine SGK'dan konu ile ilgili açıklama yapıldı. TBMM'de kabul edilen EYT kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru sürecinin başlayacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

  • EYT başvurusu

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