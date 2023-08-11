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Ekonomi

SGK'dan yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlardan, 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanacaklarını bildirdi.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 23:21 - Güncelleme:
SGK'dan yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklama
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SGK'dan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiğinden dolayı yapılandırmanın peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan, 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen işverenlerin/sigortalıların bu kapsamda ödeme yapabilmeleri için iş yerlerinin/sigortalılar yönüyle de dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek ödeme planlarını peşine dönüştürmeleri gerektiği duyuruldu.

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