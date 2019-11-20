SGK’nın gelir-gider dengesi 20 puan arttı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batma noktasına gelen SGK’nın performans göstergesi her geçen gün iyileşiyor. Bakan Selçuk “SGK’nın gelirlerinin giderleri karşılama oranı, 2002’de yüzde 71.5 iken yıl sonunda bunun yüzde 91.5 olmasını bekliyoruz” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde giderlerinin sadece yüzde 55’ini karşılayabilen SGK’da gelir gider dengesi AK Parti’nin iktidarda olduğu son 17 yılda 20 puan iyileşti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son günlerde ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ olarak bilinen EYT’lilerle ilgili tartışmalara ışık tutacak önemli veriler paylaştı.
SİGORTALI SAYISI ARTTI
Selçuk “SGK bütçesi değerlendirildiğinde gelirlerin giderleri karşılama oranlarına bakmak bizi doğru sonuçlara götürecektir. SGK’nin performans göstergesi olan gelirlerin giderleri karşılama oranı, 2002’de yüzde 71.5 iken, yıl sonunda bunun yüzde 91.5 olmasını bekliyoruz. Sonuç olarak, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini takip ediyor ve gerekli adımları atıyoruz” dedi.
Selçuk kendileri için sigortalı sayısındaki artışın da önemli bir gösterge olduğunu belirterek sosyal güvenliğin önemli parametrelerinden aktif-pasif sigortalı oranının 2009’da 1.78 iken bugün 1.87 düzeyinde olduğunu kaydetti. Selçuk’un paylaştığı bu rakama göre 2009’da 1.78 çalışana 1 çalışmayan düşerken şimdi bu rakam 1.87’e çıkmış. Uzmanlar ideal olanın 3-4 olduğunu belirtiyor.
REEL YÜZDE 48 ZAM
Mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma doğrultusunda birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Selçuk, bir yandan da emeklilerin yanında olduklarını ifade etti. Selçuk, “Yaptığımız seyyanen ve oransal artışlarla en düşük emekli aylıklarında 2002 yılından bu yana reel olarak yüzde 48 ila yüzde 397 oranında artış sağladık. 2019 yılı Ramazan ve Kurban bayramlarında 12 milyon emekliye ödeme yaptık” diye konuştu.
KAMUYA 4.313 YENi PERSONEL
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 1000’i ASDEP olmak üzere toplamda 4 bin 313 personel almak için ilana çıkacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sahadaki 2 bin 700 ASDEP görevlisinin 2 milyon hanede, 4 milyon 233 bin vatandaş ile görüşme yaptığını ifade eden Selçuk, hanelerden toplanan bilgilerin “online” olarak veri tabanına aktarıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, “1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek hafta başvuruları almaya başlayacağız. 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak” diye konuştu. Selçuk sosyal hizmet merkezleri (SHM) sayısının ülke genelinde 330’u ulaştığını da anlattı.
ENGELLi ATAMALARI ARALIKTA
Bakan Selçuk engelli atamalarının kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda aralık ayında yapılacağını bildirdi. Engelliler Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleriyle Türkiye’de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturulduğunu anımsatan Selçuk, Türkiye’nin 2007’de Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Engelli bireylere yönelik gündüz yaşam merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirten Selçuk, 2018’de 7 olan gündüz yaşam merkezi sayısını 2019 itibarıyla 52 ilde 68’e çıkardıklarını söyledi. Engellilerin ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirilmesini sağlayan istihdam modeline önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, “2002’ye kadar atanan engelli memur sayımız 5 bin 770 civarındayken hükümetlerimiz döneminde atanan engelli memur sayısı yaklaşık 10 kat artarak 55 bini geçti” diye konuştu.
Analizler yaptık maliyet sürdürülemez
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu, “(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil” dedi. Selçuk, 15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadığını da belirterek, “330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor” ifadesini kullandı.
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