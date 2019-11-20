SGK’nın gelir-gider dengesi 20 puan arttı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde giderlerinin sadece yüzde 55’ini karşılayabilen SGK’da gelir gider dengesi AK Parti’nin iktidarda olduğu son 17 yılda 20 puan iyileşti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son günlerde ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ olarak bilinen EYT’lilerle ilgili tartışmalara ışık tutacak önemli veriler paylaştı.

SİGORTALI SAYISI ARTTI

Selçuk “SGK bütçesi değerlendirildiğinde gelirlerin giderleri karşılama oranlarına bakmak bizi doğru sonuçlara götürecektir. SGK’nin performans göstergesi olan gelirlerin giderleri karşılama oranı, 2002’de yüzde 71.5 iken, yıl sonunda bunun yüzde 91.5 olmasını bekliyoruz. Sonuç olarak, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini takip ediyor ve gerekli adımları atıyoruz” dedi.

Selçuk kendileri için sigortalı sayısındaki artışın da önemli bir gösterge olduğunu belirterek sosyal güvenliğin önemli parametrelerinden aktif-pasif sigortalı oranının 2009’da 1.78 iken bugün 1.87 düzeyinde olduğunu kaydetti. Selçuk’un paylaştığı bu rakama göre 2009’da 1.78 çalışana 1 çalışmayan düşerken şimdi bu rakam 1.87’e çıkmış. Uzmanlar ideal olanın 3-4 olduğunu belirtiyor.

REEL YÜZDE 48 ZAM

Mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma doğrultusunda birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Selçuk, bir yandan da emeklilerin yanında olduklarını ifade etti. Selçuk, “Yaptığımız seyyanen ve oransal artışlarla en düşük emekli aylıklarında 2002 yılından bu yana reel olarak yüzde 48 ila yüzde 397 oranında artış sağladık. 2019 yılı Ramazan ve Kurban bayramlarında 12 milyon emekliye ödeme yaptık” diye konuştu.