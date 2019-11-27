14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7652
  • 6,3448
  • 270.724
  • 105626
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

SGK'nın sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bu yıl sonunda sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha etkin ve kapsamlı ulaşabilmesini amaçlayan SGK, kaliteli, eşit ve erişilebilir hizmet verilmesi için sağlık hizmeti sunucularıyla sözleşme imzalıyor.

SGK'nin 860 kamu, bin 435 özel ve 126 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 421 sağlık hizmet sunucusuyla sözleşmesi bulunuyor.

Bu yıl temmuz itibarıyla sağlık hizmet sunucularına 337 milyon başvuru yapılırken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan 2020 Yılı Bütçesi'ne göre, SGK'nin bu yıl sonunda sağlık harcamalarının 110 milyar lirayı bulması bekleniyor.

- 8 BİN 833 ADET İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
 

SGK, bu yıl 61'i kanser ilacı olmak üzere 418 ilacı geri ödeme listesine aldı. Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 833 ilaca yer verildi.

Kurum, tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarını da yeniden belirledi. Bu kapsamda, toplam bin 663 SUT kodunun fiyatı güncellenerek, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme yapıldı.

Kanser tedavisi için sunulan cerrahi işlemlerin ilave ücret alınmayacak sağlık hizmeti kapsamında takibini yapan SGK, Tip-1'e ek olarak, Tip-2 ve Tip-3 SMA hastaları için de bu yıl ilaca erişimi sağladı.

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu

Vurgunun şifresi deşifre oldu: Papağan konuştu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

İki ayrı lezzetin birleşmesiyle meydana geldi: Yiyen vazgeçemiyor

İki ayrı lezzetin birleşmesiyle meydana geldi: Yiyen vazgeçemiyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kış hastalıklarının ilacı! 2 ay süresince tüketiliyor

Kış hastalıklarının ilacı! 2 ay süresince tüketiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA