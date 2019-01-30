Siber saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

Cryptopia saldırısını takiben kripto para birimleri ve blockchain veri analiz şirketi Elementus yaptığı incelemelerin ardından, söz konusu saldırı sonucunda siber saldırganların 16 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH) çaldığını ileri sürmüştü.

Elementus ortak kurucusu Nuria Gutierrez, news.bitcoin.com´a yaptığı açıklamada, saldırının birden fazla cüzdan kullanılarak küçük operasyonlar halinde yapılması nedeniyle alışılagelmiş saldırılardan farklı olduğunu söylemişti.

Elementus, kullanıcıları saldırının yinelenebileceği konusunda uyarmış ve kripto para cüzdanlarının herhangi bir saldırıya daha açık olduğunu söylemişti. Uyarıların ardından saldırganlar, söz konusu kripto para cüzdanlarında yer alan 180 bin dolar değerindeki kripto para varlıklarını da kendi cüzdanlarına taşıdılar.

Cryptopia´nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Saldırı ilk yapıldığında bunun Cryptopia ile bir bağlantısı olup olmadığından emin değildik; ancak, bu akşam, söz konusu saldırıyı aynı saldırganların yaptığını doğruladık. Saldırı anında hesaplara yapılan işlemler durduruldu ve çalınan varlıklar, bir önceki saldırıda kullanılan kripto para cüzdanına taşındı."

Yeni Zelanda polisi soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, suçluların aynı yere iki kez siber saldırı düzenleyebildikleri için, kendilerine güvendiklerini ve bu nedenle soruşturmanın zorlaştığını vurguladı.