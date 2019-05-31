28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8401
  • 6,5353
  • 243.397
  • 90.189
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Siemens'ten dev satın alma!

Siemens, Almanya'nın Neckarsulm merkezli dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren, enerji sektörünün lider güç elektroniği üreticilerinden KACO new energy GmbH’ın dizi (string) inverter iş birimini satın aldı. Satın almayla birlikte Siemens, ulaşım sistemleri (e-mobility) ve enerji depolama sektörlerindeki teknoloji liderliğini daha da güçlendirecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siemens, Almanya'nın Neckarsulm merkezli dokuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren, enerji sektörünün lider güç elektroniği üreticilerinden KACO new energy GmbH’ın dizi (string) inverter iş birimini satın aldı. KACO new energy GmbH ürün hattı, bir aile evi için tasarlanan inverter ünitelerinden, ticari binalara, altyapılardan, megawatt elektrik üreten güneş parkları için komple sistemlere kadar tüm güç aralığını kapsıyor. Siemens Geleceğin Şebekeleri segmentindeki Dağıtım Sistemleri İş Birimi’ne entegre edilecek KACO ile hızlı büyüyen fotovoltaik, ulaşım sistemleri (e-mobility) ve enerji depolama sektörlerindeki teknoloji liderliğini daha da güçlendirecek. 
 
Satış anlaşması rekabet kurumları tarafından da onaylanan satın almada, proje geliştirme ve EPC işleri satın alma kapsamında yer almıyor. 
 
Siemens Akıllı Altyapılar Dağıtım Sistemleri CEO’su Stephan May satın alma hakkında şunları ifade etti: “KACO new energy GmbH’nin Siemens ailesine katıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve daha hızlı büyüyebileceğiz. İş birimlerimiz arasındaki entegrasyonu geliştirmek için hep birlikte çalışacağız ve dağıtık enerji sistemlerindeki uzmanlığımızı güçlendireceğiz.
Satın almayla birlikte Siemens, en yeni teknolojili inverterlere erişim imkanı kazanacak. Bu inverterler silisyum karbür bazlı oldukları için güç yoğunluğu ve verimlilikte en yüksek değerlere ulaşıyor. Bu da  zorlu iklim koşullarındaki, özellikle yüksek sıcaklıklarda kurulumlarda avantaj kazandırıyor. Bu teknoloji sayesinde ağırlığı 80 kilogramı geçmeyen bir inverter 125 kVA tam güç üretiyor. Yüksek seviyedeki güç yoğunluğu inverterin 1,5 katına kadar yüklenmesine olanak tanıyor. 
 
KACO new energy Türkiye Ülke Müdürü Nedret Ünlü “Güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de hızla büyümeye başladığı 2014 yılından bugüne kadar 1 GW üstünde inverter satışı yaptık. Sadece inovatif inverter üretimine odaklanmış bir firma olarak, bundan sonra Siemens’le hem enerji verimliliği ve yönetimi konusunda hem de servis hizmetlerinde liderlik tek hedefimiz. Bunun yanı sıra başta Balkan ülkeleri olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını da hızla artıracağız."
 
Siemens Türkiye Dağıtım Sistemleri Bölüm Yöneticisi Sinan Bubik “KACO’nun hızlı yapısı ve uygun ürün portföyü sayesinde elde ettiği önemli pazar konumunun ve Siemens’in Türkiye’de 163 yıldır oluşturduğu köklü ve yaygın servis ağı ve yenilenebilir enerji tecrübesinin birleşmesi ile Siemens pazarın en büyük oyuncusu olacaktır.”
 

Katliam gibi kaza: 21 ölü, 30 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uber'den kritik Türkiye kararı!

Uber'den kritik Türkiye kararı!

Tatil için hava yolunu kullanacaklara uyarı!

Tatil için hava yolunu kullanacaklara uyarı!

Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma

Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Kim Jong-un özel temsilci ve beraberindekileri infaz ettirdi

Kim Jong-un özel temsilci ve beraberindekileri infaz ettirdi

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Bakan Gül: Sıfır tolerans gösterilecek! Yakın zamanda açıklayacağız

Bakan Gül: Sıfır tolerans gösterilecek! Yakın zamanda açıklayacağız
 

POPÜLER HABERLER

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA