''Sıfır Atık'' projesinde rekor kazanç! Tam 62 milyar lira

Projenin düğmesine 5 yıl önce basıldı. Tonlarca atık ekonomiye yeniden kazandırıldı. Çevre kirliliği ile ilgili önemli bir farkındalık oluşturuldu.

"Sıfır Atık" Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı.

PLASTİK POŞET KULLANIMI YÜZDE 65 AZALDI

Bugüne kadar 3 milyon 900 bin ton sera gazı salınımı engellendi.

1 Ocak 2019'da hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması ile plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaltıldı.

"Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" projeleri, Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Amaç; gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak.

ATIKLARDAN 62 MİLYAR 200 MİLYON LİRA KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Sıfır Atık projesi ile 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. Atıklardan 62 milyar 200 milyon lira ekonomik kazanç elde edildi.

Karada geri dönüşüm seferberliği sürerken denizler de unutulmadı. 2019'da projeye "Sıfır Atık Mavi" eklendi.

2022 itibarıyla 154 bin ton deniz çöpü toplanarak bertaraf edildi.