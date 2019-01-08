Sıfır Atık Projesi’nden ekonomiye dev katkı
Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 19 ayda 214 tona ulaştı. Bu kapsamda 2 bin 142 ağaç kurtarıldı. 798 ton varil petrol tasarruf edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017’de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi meyvelerini vermeye başladı. Bakanlık tarafından projenin uygulamaya geçmesinden itibaren ana hizmet binasında elde edilen 19 aylık değerlendirilebilir atık verileri paylaşıldı. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 214 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Proje çerçevesinde 126.1 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak, 2 bin 142 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. 49 ton plastik atığın geri dönüşümüyle 798.7 varil petrolün kullanımından da tasarruf sağlandı. 8.7 ton cam atık ile 11.5 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 25.5 ton ham maddeden tasarruf sağlandı. 9,1 ton organik atıktan 3.7 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.
BARINAKLARA DESTEK
Projeyle Bakanlık binasından çıkan 4 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara gönderildi. Öte yandan 3 bin 760 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, bin 455 litre atık motor yağının dönüşümüyle 909 litre madeni yağ, 359 kilogram elektronik atığın dönüşümüyle de 251.3 kilogram ham madde ekonomiye kazandırıldı. Elde edilen kazanımlar sonucunda 807 bin 341 kilovatsaat enerji, 3 bin 528 metreküp su, bin 490 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 25.6 ton azaltıldı. Projenin’ ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye’de uygulanması için yapılan çalışmalar sürüyor.
YAŞANABİLİR ÇEVRE GÜÇLÜ BİR EKONOMİ
Sıfır Atık Projesi’nin mimarı Emine Erdoğan proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Sıfır Atık projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz. Ekim 2017’de başlattığımız proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gayretli çabalarıyla güzel bir aşamaya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlık binalarında başlattığımız çalışma, dalga dalga tüm ülkeye yayılıyor. Proje çerçevesinde, bir yıl boyunca, toplumun tüm kesimlerinden çok güzel destekler aldık. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız, üniversitelerimiz kendi kurumlarında örnek sistemler kurdular. Her birini çevre duyarlılıkları nedeniyle tebrik ediyorum” açıklaması yapmıştı.
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