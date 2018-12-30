‘Sıfır Atık’la 100 bin kişiye iş
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sıfır atık uygulamasının tüm ülkeye yayıldığında 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını söyledi. Birpınar “Proje ile bir yılda 20 milyarlık bir ekonomik kazanç söz konusu” dedi.
- LÜTFİ KAPLAN
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında gelinen aşamayı “Bugün itibariyle sıfır atık sistemi kurulan bina sayısı 11.607’ye ulaşmıştır” diye anlattı. Birpınar, sıfır atık ile 2023 tasarruf hedeflerinin ise 100 bin kişiye istihdam ve 20 milyar TL olduğunu açıkladı. Birpınar, bakanlığının 2017 yılında hayata geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ hakkında Star’a değerlendirmelerde bulundu. Birpınar, projenin Türk ekonomisine ‘can suyu olacak bir tasarruf ve verimlilik projesi’ olduğuna dikkat çekti.
YASAK İÇİN DEĞİL
Birpınar, yasa uyarınca 2019 yılında plastik poşetlerden 25 kuruş alınacağını hatırlatarak, “Maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamak” dedi. Bakan Yardımcısı Birpınar, “Geri Kazanım Katılım Payı kapsamında, kirleten öder ilkesi gereği piyasaya sürenlerden marka sahiplerinden ithalatçılardan ücret alınacak. Ürün türü ve miktarına bağlı olarak belli bir bedel alınacak, Sıfır atık sistemini kuranlara teşvik desteği sağlanacak” dedi. Birpınar, projeyle ilgili özetle şu bilgileri verdi:
Yıllık kazanç 20 milyar lira
Sıfır Atık Projesi kapsamında hedefimiz 2017 yılında yüzde 13 olan geri dönüşüm değerini, 2023 yılı için yüzde 35’e, 2030 için yüzde 60’a çıkarmak, yıllık olarak 20 milyar TL maddi kazanç elde etmek, istihdam miktarını 100 bin kişiye çıkarmak.
Sıfır Atık Yönetmeliği’ni hazırladık. Artık belediyeler 2’li toplama sistemine geçecek, konutlardan atıklar 2 grupta toplanacak. 2019 yılında 100 bin nüfuslu ve üzeri belediyeler, AVM, OSB, havalimanları, limanlar, marinalar, oteller Sıfır Atık Belgesi almak zorunda. Diğer yerler kademeli olarak 2023’e kadar sıfır atığa geçecek. Sıfır atık sistemini kuranlara teşvik verilecek.
Çevre Kanununda gerçekleştirilen yeni düzenlemeye göre plastik poşetler 25 kuruştan az olmamak kaydıyla ücretli olarak satılmak zorunda. Satış noktaları, her bir poşetin satışında tüketiciden en az 25 kuruş talep edecek olup bu ücret içerisinden 15 kuruş ‘Geri Kazanım Katılım Payı’ olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracak. Kalan 10 kuruşluk bedel ise satış noktalarının kârı olmayıp bu tutar plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsamakta. Bu kapsamda, maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamak.
Bakanlık’tan her gün 5 bin pet şişe çıkıyor
Proje için ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı pilot bölge seçtik. Masaların altındaki çöp kutularını kaldırdık. Cam, plastik, kağıt ve organik atıklar için koridorlara atık kumbaraları koyduk. Akşamları bu ayrıştırılmış atıklar toplanıyor, dönüşüm tesisimizde ham madde olarak geri dönüyor.
Sırf bizim binamızdan günde 5 bin adet pet su şişesi çıkıyordu. Petrol türevi olan bu pet şişelerin hepsi geri dönüşüyor. Bakanlığımızın 3500 kişilik yemekhanesindeki tüm atıklar ayrıştırılıyor. Yemek atıkları hayvan barınaklarına gönderiliyor, organik atıklar ise kompost yapılıyor. Dolayısıyla bizim binamıza çöp kamyonu da gelmiyor.
Sıfır Atık Projesi Bakanlığımızın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de uygulamaya geçirilmiş olup, 26.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi Tanıtım Toplantısı ile tüm Türkiye’de uygulanmasına yönelik çalışmalar ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet binasında başlatılmıştır. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hayata geçirildi.
Depozitoya geçiş 2021’de
Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 yılı için 90 adet kişi, 2025 yılı için 40 adet kişi’ye indirgemek ve AB mevzuatındaki değerlere ulaşmak. Kanunda zorunlu depozito sistemine geçiş için süre 2021 yılı olarak öngörülmekte.
Uygulama dahilinde, camda yüzde 30, plastikte yüzde 90, alüminyum da yüzde 95’e varan enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Geri Kazanım Katılım Payı kapsamında, kirleten öder ilkesi gereği piyasaya sürenlerden/marka sahiplerinden/ithalatçılardan ücret alınacak. Ürün türü ve miktarına bağlı olarak belli bir bedel alınacak, Sıfır atık sistemini kuranlara teşvik desteği sağlanacak. Kanun gereği ayrıca, depozito uygulayanlar geri kazanım katılım payından muaf tutulacak.
11 bin 607 binada uygulanıyor
Bugün itibariyle sıfır atık sistemi kurulan bina sayısı 11.607’ye ulaşmıştır. Bu yıl itibariyle Ankara’daki bütün kamu binalarında, okullarda ve üniversitelerde sıfır atık sistemini kurduk. Bu rakamı hızla artırıyoruz. 2023 yılına kadar Sıfır Atık’ı bütün ülkeye yaygınlaştıracağız.
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