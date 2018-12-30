‘Sıfır Atık’la 100 bin kişiye iş

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında gelinen aşamayı “Bugün itibariyle sıfır atık sistemi kurulan bina sayısı 11.607’ye ulaşmıştır” diye anlattı. Birpınar, sıfır atık ile 2023 tasarruf hedeflerinin ise 100 bin kişiye istihdam ve 20 milyar TL olduğunu açıkladı. Birpınar, bakanlığının 2017 yılında hayata geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ hakkında Star’a değerlendirmelerde bulundu. Birpınar, projenin Türk ekonomisine ‘can suyu olacak bir tasarruf ve verimlilik projesi’ olduğuna dikkat çekti.

YASAK İÇİN DEĞİL

Birpınar, yasa uyarınca 2019 yılında plastik poşetlerden 25 kuruş alınacağını hatırlatarak, “Maksadımız yasaklamak değil, kısıtlamak” dedi. Bakan Yardımcısı Birpınar, “Geri Kazanım Katılım Payı kapsamında, kirleten öder ilkesi gereği piyasaya sürenlerden marka sahiplerinden ithalatçılardan ücret alınacak. Ürün türü ve miktarına bağlı olarak belli bir bedel alınacak, Sıfır atık sistemini kuranlara teşvik desteği sağlanacak” dedi. Birpınar, projeyle ilgili özetle şu bilgileri verdi:

Yıllık kazanç 20 milyar lira