Sıfır bürokrasi 2019 sonunda
Devletin vatandaştan hiçbir belge istemediği ‘sıfır bürokrasi’ 1 yıl sonra devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaştan istenen belge sayısını azalttıklarını belirterek “Belgesiz bir yapıya 2019 sonunda geçeceğiz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla devletin vatandaştan hiçbir belge istemediği ‘sıfır bürokrasi’ye 2019 sonunda geçiliyor. Vatandaşın kapı kapı dolaşmayacağı sistemde, e-Devlet’le elde edilen başarı daha da ileriye taşınacak. Geçmişte vatandaştan 27 bin çeşit hizmet için 42 bin belge isteyen devlet, bu sistemle belge sayısını 7 binlere kadar çekerken, yeni dönemde bunlara da gerek kalmayacak.
KUYRUKLAR BİTECEK
2019 sonunda pilot olarak başlayacak proje ile artık devlet, vatandaştan belge istemeyecek. Vatandaşın beyanını esas alacak olan devlet, o belgenin doğruluğunu ise kendisi çek edecek. ‘Sıfır bürokrasiye geçişle ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği bir yapıya geçeceğiz. Kuyrukları artık görmüyor olacağız” dedi.
Başkan Erdoğan’ın en büyük arzusunun devlette bürokrasinin azaltılması olduğunu belirten Oktay Türkiye’de bürokrasinin hala hantal devam ettiğini belirterek “Sistemi değiştirdik ama bürokrasiyi azaltmak istiyoruz” dedi. Oktay, önceki sistemde aynı işi birden fazla kurumun ve bakanlığın yapmaya çalıştığını, dolayısıyla görev çatışması ve çakışmasının yaşandığını aktardı. Oktay, vatandaşın bir işlem yapılacağında “Kapı kapı dolaşıyoruz” diye şikayet ettiğini, Erdoğan’ın da “Vatandaşımı kapı kapı dolaştırmayacaksınız. Tek bir yere geldiğinde bütün hizmetini alıp çıksın” diye talimatı verdiğini bildirdi.
42 BİN BELGEYE SON
“Kapı kapı dolaşılan” bir sistemde başarıya ulaşılması gibi bir şansın olmadığını kaydeden Oktay, belge, bilgi ve süreyi azaltmak için çalışmalar yaptıklarını, sadece bireysel çalışmalarla veya birkaç belgeyi yok etmekle bürokrasiyi azaltma şansının zor göründüğünü ifade etti.
Bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili soruna yapısal yaklaştıklarına işaret eden Oktay, önceden başlattıkları e-Devlet çalışmasına hız vereceklerini belirterek “Yeni sistemde Dijital Dönüşüm Ofisi diye doğrudan Cumhurbaşkanımıza sorumlu olan bir ofis aracılığıyla yine buna yeniden bir ivme kazandıralım istedik. Önceki çalışmalarda şunu gördük, ‘Devlet vatandaşına ne hizmet verir?’ diye bir tanımlayalım dedik. Yaklaşık 27 bin hizmet verdiğini gördük. Bunun yine yaklaşık 12 bine yakın hizmeti doğrudan vatandaşına veriyor. 6-7 bin arasını iş dünyasına, geri kalanı da kendisine veriyor” dedi. Devletin vatandaşa verdiği 12 bin hizmet için 42 bin belge istediğine değinen Oktay, “Yani her hizmet karşılığı neredeyse 3-4 belge arası bir şey istiyor. Böyle bir yapıda sizin bürokrasiyi azaltma şansınız yok” dedi.
VATANDAŞIN BEYANI ESAS OLACAK
Vatandaşları farklı bakanlıklar arasında dolaştırmak istemediklerini belirten Oktay yeni sistemi şöyle anlattı: “Vatandaş, her bir belgeyi başka bir kurumdan almak zorunda olduğu için o kuruma belge almak için gidiyor, o belgeyi almak için 3 tane de o kurum istiyor. Dolayısıyla ‘Biz vatandaştan bundan sonra hiçbir belge talep etmeyelim’ dedik. Yani devlet, kendisinde olan hiçbir bilgiyi vatandaşından talep etmesin. Zaten bilgilere sahibiz. Dolayısıyla beyan esaslı olacak. Beyan esaslının anlamı şu; vatandaşın beyan ettiği her şey doğrudur. Benden sabıka kaydı isteme, ‘Var mı yok mu’ diye sor, ben ‘Vardır ya da yoktur diyim’ olup olmadığını git sen çek et. Senin şurada evin var ve ya araç satacaksın. Tapu belgesini isteme benden. Var mı, yok mu sor ama onu sen kendin çek et. Dolayısıyla bu neyi gerektiriyor? Bütün bakanlıklar ve kurumların veri tabanlarının entegrasyonunu gerektiriyor. Dolayısıyla bu çalışma başladı.”
Obez devlet zayıflayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben obez devlet istemiyorum” diye bir talimatı bulunduğunu anımsatan Oktay “Bu tam obez devletin kendisi aslında. Biz bu obez devleti ciddi anlamda zayıflattık” dedi. Şu anda bürokrasi üreten 27 bin hizmeti 7 binlere kadar indirdiklerini belirten Oktay şunları söyledi: “27 binden aşağı doğru geliyoruz. Buna yerel yönetimler ve üniversiteleri dahil ettik. Bu projenin tamamlanma oranında yüzde 90 seviyesine geldik. Bunun anlamı şu, şimdi Dijital Dönüşüm Ofisimiz de bütün hızıyla buna sarıldı. Türkiye’de yeni dönemin önceki dönemden farkı şu olacak; Her gelen ve yeni kurulan yapı, önceki dönemdeki çalışmaları yokmuş gibi farz etmeyecek. Var olan çalışmaların üzerine inşa ederek gidecek. Dolayısıyla bütün bunların tamamı şimdi Dijital Dönüşüm Ofisimizde de toparlanmış durumda. Yeni sisteme bunu giydirmiş olduk. Şimdi kısmet olursa en geniş, ama en geniş, çok daha öncesinde bunu arzuluyoruz. 1 yıl içerisinde bunu bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği bir yapıya geçeceğiz. Sonuçta kuyrukları artık görmüyor olacağız.”
TEK NOKTADAN İŞLEM
“Zaten birçoğu uygulanmaya başlandı” diyen Oktay “Vatandaşımız artık bunu yavaş yavaş hissediyor. Vatandaş olarak hepsiyle ilgili de 50 tane ayrı kuruma gitmeyeyim. Tek bir noktaya gideyim, tek bir şahısla muhatap olayım. O şahıs benden fotoğrafımı dahi istemesin. Fotoğrafa mı ihtiyacın var, sen çek. Vakit nakittir. 50 tane işlemimi tek bir noktadan halledip, tamamlayıp beni tekrar uğurlamış olsun. Bunun pilot uygulamasını da en geç 2019’un sonuna kadar test etmiş olacağız” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.