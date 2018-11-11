Sıfır bürokrasi 2019 sonunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla devletin vatandaştan hiçbir belge istemediği ‘sıfır bürokrasi’ye 2019 sonunda geçiliyor. Vatandaşın kapı kapı dolaşmayacağı sistemde, e-Devlet’le elde edilen başarı daha da ileriye taşınacak. Geçmişte vatandaştan 27 bin çeşit hizmet için 42 bin belge isteyen devlet, bu sistemle belge sayısını 7 binlere kadar çekerken, yeni dönemde bunlara da gerek kalmayacak.

KUYRUKLAR BİTECEK

2019 sonunda pilot olarak başlayacak proje ile artık devlet, vatandaştan belge istemeyecek. Vatandaşın beyanını esas alacak olan devlet, o belgenin doğruluğunu ise kendisi çek edecek. ‘Sıfır bürokrasiye geçişle ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği bir yapıya geçeceğiz. Kuyrukları artık görmüyor olacağız” dedi.

Başkan Erdoğan’ın en büyük arzusunun devlette bürokrasinin azaltılması olduğunu belirten Oktay Türkiye’de bürokrasinin hala hantal devam ettiğini belirterek “Sistemi değiştirdik ama bürokrasiyi azaltmak istiyoruz” dedi. Oktay, önceki sistemde aynı işi birden fazla kurumun ve bakanlığın yapmaya çalıştığını, dolayısıyla görev çatışması ve çakışmasının yaşandığını aktardı. Oktay, vatandaşın bir işlem yapılacağında “Kapı kapı dolaşıyoruz” diye şikayet ettiğini, Erdoğan’ın da “Vatandaşımı kapı kapı dolaştırmayacaksınız. Tek bir yere geldiğinde bütün hizmetini alıp çıksın” diye talimatı verdiğini bildirdi.

42 BİN BELGEYE SON

“Kapı kapı dolaşılan” bir sistemde başarıya ulaşılması gibi bir şansın olmadığını kaydeden Oktay, belge, bilgi ve süreyi azaltmak için çalışmalar yaptıklarını, sadece bireysel çalışmalarla veya birkaç belgeyi yok etmekle bürokrasiyi azaltma şansının zor göründüğünü ifade etti.

Bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili soruna yapısal yaklaştıklarına işaret eden Oktay, önceden başlattıkları e-Devlet çalışmasına hız vereceklerini belirterek “Yeni sistemde Dijital Dönüşüm Ofisi diye doğrudan Cumhurbaşkanımıza sorumlu olan bir ofis aracılığıyla yine buna yeniden bir ivme kazandıralım istedik. Önceki çalışmalarda şunu gördük, ‘Devlet vatandaşına ne hizmet verir?’ diye bir tanımlayalım dedik. Yaklaşık 27 bin hizmet verdiğini gördük. Bunun yine yaklaşık 12 bine yakın hizmeti doğrudan vatandaşına veriyor. 6-7 bin arasını iş dünyasına, geri kalanı da kendisine veriyor” dedi. Devletin vatandaşa verdiği 12 bin hizmet için 42 bin belge istediğine değinen Oktay, “Yani her hizmet karşılığı neredeyse 3-4 belge arası bir şey istiyor. Böyle bir yapıda sizin bürokrasiyi azaltma şansınız yok” dedi.