Sıfır bürokrasi 2019 sonunda

VATANDAŞIN BEYANI ESAS OLACAK

Vatandaşları farklı bakanlıklar arasında dolaştırmak istemediklerini belirten Oktay yeni sistemi şöyle anlattı: “Vatandaş, her bir belgeyi başka bir kurumdan almak zorunda olduğu için o kuruma belge almak için gidiyor, o belgeyi almak için 3 tane de o kurum istiyor. Dolayısıyla ‘Biz vatandaştan bundan sonra hiçbir belge talep etmeyelim’ dedik. Yani devlet, kendisinde olan hiçbir bilgiyi vatandaşından talep etmesin. Zaten bilgilere sahibiz. Dolayısıyla beyan esaslı olacak. Beyan esaslının anlamı şu; vatandaşın beyan ettiği her şey doğrudur. Benden sabıka kaydı isteme, ‘Var mı yok mu’ diye sor, ben ‘Vardır ya da yoktur diyim’ olup olmadığını git sen çek et. Senin şurada evin var ve ya araç satacaksın. Tapu belgesini isteme benden. Var mı, yok mu sor ama onu sen kendin çek et. Dolayısıyla bu neyi gerektiriyor? Bütün bakanlıklar ve kurumların veri tabanlarının entegrasyonunu gerektiriyor. Dolayısıyla bu çalışma başladı.”