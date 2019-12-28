'Sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.79’a düşüyor'

Kamu bankaları, konut kredisi faizlerinde bir indirime daha gidiyor. Daha önce kredi faizlerini yüzde 1’in altına çeken ve 0.99 oranıyla konut kredisi kullandıran kamu bankaları, sıfır konutlar için bu oranı 0.79 olarak uygulayacak. Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda iş dünyası ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının 1 Ocak’tan itibaren sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı yüzde 0.79’a indireceğini duyurdu.
Albayrak, Şırnak’a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini aktararak, “Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak’tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak’tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de ‘Memnun oluruz’ dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79’a indirelim’ diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
SATIŞLAR ARTACAKTIR
Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, “Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar biraz yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020’de diyoruz” dedi.
REVİZE ETTİLER
Albayrak, “Yıllardır huzurumuzu bozmak isteyen, birlik ve beraberliğimizi yok etmek, bizi dağıtarak güçsüz hale getirmek isteyenlere karşı içeride ve dışarıda çok güçlü mücadele veriyoruz. Şırnak ve sizler bunun en yakın şahitlerisiniz” dedi.
Albayrak 2020 yılının Türkiye için çok daha iyi bir yıl olacağını belirtti. Albayrak “Malumunuz işte, ‘Türkiye küçülecek’, ‘2019’da küçülecek’, ‘Türkiye en az 3-5 senede toparlanamaz’, ‘büyümeye kolay kolay geçemez.’ dediler. Elhamdülillah ne oldu? Takip ediyorsunuz, dünyadaki birçok uluslararası kuruluş son 1-2 ayda tamamı Türkiye ile ilgili raporlarının hepsini revize etmek zorunda. ” dedi.
TÜRKİYE GELİŞİYOR
Albayrak “Tüm öncü göstergeler 2020 yılında yüzde 5 büyüme temelini yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak 2020 yılının çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek” ifadelerini kullanan Albayrak, bununla da yetinilmeyeceğini aktardı. Türkiye’nin çok zor bir yılı geride bırakarak, bu iyileşmelerle 2020’yi çok iyi ve güzel karşılayacağı bir döneme girdiğine değinen Albayrak, “Türkiye artık çok daha dirençli ve güçlü bir dönüşüm başlattı. Ekonominin her alanında Türkiye’nin 81 ilinde, Şırnak’ta da bu değişim olacak. Onun için buradayım” dedi.
TÜM SALDIRILARIN ÜSTESİNDEN GELDİK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen “Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Van İş Dünyası Buluşması” toplantısına katıldı. Albayrak, burada şu mesajları verdi:
Finansal saldırılara, ardı kesilmeyen tüm yaptırım tehditlerine rağmen milletimizin feraseti, iş dünyamızın desteğiyle birçok şeyin üstesinden gelmeye muvaffak olduk.
Elde edilen büyümenin ve değişmenin arkasında, gösterdiğimiz ihracat ve turizm alanında sergilediğimiz güçlü performansın katkısı çok önemli. Uyguladığımız ürün ve pazar çeşitlendirme stratejisinin yanında katma değerli ihracata yönelik verdiğimiz teşvikler, bu süreçte önemli katkı veren noktalar oldu.
Türkiye, inandığı zaman neleri yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bugüne kadar tüm saldırıların üstesinden geldik ve gelmeye devam edeceğiz.
2020’DE ÇOK DAHA BAŞARILI BİR YIL YAŞAYACAĞIZ
Albayrak, ekonomide geçen yıla oranla sağlanan gelişmeye değinerek, şunları söyledi: “2020, enflasyonda çok daha güçlü iyileşmeleri, daha düşük oranları ve faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8,5. İnşallah bunun da altında bir performans ile 2020’de çok daha başarılı bir yıl yaşayacağız. Tabi enflasyonla mücadelede bu başarı sürecini şahit olduğumuzun ötesinde faizlerde gördük. Yüzde 24’lerde olan Merkez Bankası faiz politikası sadece 4-5 ayda yarı yarıya 12 puan düşerek tarihi bir indirime şahit olduk.”