'Sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.79’a düşüyor'

28.12.2019 03:46 - Güncelleme: 28.12.2019 03:46

Kamu bankaları, konut kredisi faizlerinde bir indirime daha gidiyor. Daha önce kredi faizlerini yüzde 1’in altına çeken ve 0.99 oranıyla konut kredisi kullandıran kamu bankaları, sıfır konutlar için bu oranı 0.79 olarak uygulayacak. Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda iş dünyası ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının 1 Ocak’tan itibaren sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı yüzde 0.79’a indireceğini duyurdu.

Albayrak, Şırnak’a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini aktararak, “Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak’tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak’tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de ‘Memnun oluruz’ dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79’a indirelim’ diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR ARTACAKTIR

Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, “Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar biraz yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020’de diyoruz” dedi.

REVİZE ETTİLER

Albayrak, “Yıllardır huzurumuzu bozmak isteyen, birlik ve beraberliğimizi yok etmek, bizi dağıtarak güçsüz hale getirmek isteyenlere karşı içeride ve dışarıda çok güçlü mücadele veriyoruz. Şırnak ve sizler bunun en yakın şahitlerisiniz” dedi.

Albayrak 2020 yılının Türkiye için çok daha iyi bir yıl olacağını belirtti. Albayrak “Malumunuz işte, ‘Türkiye küçülecek’, ‘2019’da küçülecek’, ‘Türkiye en az 3-5 senede toparlanamaz’, ‘büyümeye kolay kolay geçemez.’ dediler. Elhamdülillah ne oldu? Takip ediyorsunuz, dünyadaki birçok uluslararası kuruluş son 1-2 ayda tamamı Türkiye ile ilgili raporlarının hepsini revize etmek zorunda. ” dedi.

TÜRKİYE GELİŞİYOR

Albayrak “Tüm öncü göstergeler 2020 yılında yüzde 5 büyüme temelini yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak 2020 yılının çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek” ifadelerini kullanan Albayrak, bununla da yetinilmeyeceğini aktardı. Türkiye’nin çok zor bir yılı geride bırakarak, bu iyileşmelerle 2020’yi çok iyi ve güzel karşılayacağı bir döneme girdiğine değinen Albayrak, “Türkiye artık çok daha dirençli ve güçlü bir dönüşüm başlattı. Ekonominin her alanında Türkiye’nin 81 ilinde, Şırnak’ta da bu değişim olacak. Onun için buradayım” dedi.