2 yıl önce ikinci el araç fiyatları, sıfır kilometre araç fiyatlarını geçerken, bugün makas yüzde 15-20 seviyesine geldi.

İkinci el fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla artık sıfır kilometre araç fiyatına, ikinci elde lüks araç almak mümkün.

LenaCars'ın yaptığı araştırmaya göre sıfır kilometre Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic fiyatına 2019 model BMW 118i, Fiat Egea 1.6 MultiJet Fiyatına 2018 model Mercedes CLA 180d, Hyundai Bayon fiyatına 2013 model Range Rover Evoque satın alınabiliyor. SChery Tiggo 8 Pro Max ikinci elde yüzde 15 değer kaybı yaşarken, doğuştan elektrikli Tesla, Togg gibi otomobillerde değer kaybı ortalama yüzde 8-10 ile düşük seyrediyor.