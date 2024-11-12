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Ekonomi

Sıfır oto ile 2. el arasında makas açıldı

Son 1 yılda tedarik probleminin aşılması ve vergi yükü nedeniyle sıfır araçlarda fiyatlar sınırları zorlarken, ikinci elle aradaki makas günden güne açılıyor.

12 Kasım 2024 Salı 08:18 - Güncelleme:
Sıfır oto ile 2. el arasında makas açıldı
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2 yıl önce ikinci el araç fiyatları, sıfır kilometre araç fiyatlarını geçerken, bugün makas yüzde 15-20 seviyesine geldi.

İkinci el fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla artık sıfır kilometre araç fiyatına, ikinci elde lüks araç almak mümkün.

LenaCars'ın yaptığı araştırmaya göre sıfır kilometre Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic fiyatına 2019 model BMW 118i, Fiat Egea 1.6 MultiJet Fiyatına 2018 model Mercedes CLA 180d, Hyundai Bayon fiyatına 2013 model Range Rover Evoque satın alınabiliyor. SChery Tiggo 8 Pro Max ikinci elde yüzde 15 değer kaybı yaşarken, doğuştan elektrikli Tesla, Togg gibi otomobillerde değer kaybı ortalama yüzde 8-10 ile düşük seyrediyor.

  • sıfır otomobil
  • 2 el
  • satış

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