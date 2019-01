Sigara fiyatları ÖTV zammı 2019 ne kadar Tekel sigara paketi zamlı fiyat listesi elektronik sigara likit zararlı mı

Sigara fiyatları düşecek mi? 2019 Sigara ÖTV zammı son dakika ne kadar oldu? ÖTV artışı ile birlikte 2019 yılında sigara fiyatlarında zam listesi yayınlandı mı? Sigara fiyatları düşüyor mu? Elektronik sigara likiti zararlı mı? Sigaraya ne kadar zam geldi? soruların yanıtları hala araştırılan konular arasında. Sigaradaki vergi oranında bir düzenleme yapıldı. Sigaralardaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı zamanda asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı. Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe girdikten sonra kabul edildi. Buna göre tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltilmiş oldu.

Sizler için oluşturduğumuz sigara fiyat listesinden Parliament, Marlboro, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M, Camel, Winston, Monte Carlo, Rothmans, Kent, Viceroy, Pall Mall, Lucky Strike, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun 216, Maltepe, Vogue, HD Grubu, Salem, Anadolu, Imperial Tabacco, Winner, Medley, President, Pine, This, MMC, Vigor, West, Backwoods, Davidoff, Esse gibi bütün markaların en güncel sigara fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hafta sonunda yayınlanan bir kararname ile 4 puan artırılıp, asgari maktu vergi miktarı ise sıfırlanırken, uygulamanın yüksek fiyatlı sigaralarda vergi artışı, düşük fiyatlı sigaralarda ise düşüşü getireceği ancak yine de Ocak ayında enflasyona 1 puanın üzerinde yükseliş olarak yansıyacağı hesaplanıyor.

Resmi Gazete'nin Cumartesi günkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde daha önce yüzde 63 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Öte yandan 28 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, 42 kuruş olan maktu vergi tutarında değişiklik yapılmadı.



Böylece sigaranın düşük bir fiyatla satılmasının engellemesine yönelik olarak getirilen asgari maktu vergi oranı sıfırlanmış oldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şöyle dendi:



"Madde 1: Bu karar bazı mallara uygulanacak olan özel tüketim vergisi oran ve tutarların yeniden belirlenmesi amacıyla 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır...



Madde 2: 4760 sayılı Kanuna ekli 3 sayılı listesinin 5 cetvelinde bulunan bazı malların vergi oranları ise asgari maktu ve maktu vergi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir."

SİGARA'DA VERGİ ORANI NE KADAR?



Peki 10 liralık sigarada toplam vergi oranı kaç oldu? 2018’de 10 TL’lik bir sigarada vergi yükü yüzde 82.42 iken bu oran yeni düzenlemeyle yüzde 86.45’e ulaşacak. Sigara üreticilerinin yapılan zammı doğrudan fiyata yansıtıp yansıtılamayacağı bilinmezken kimi firmaların pazar payı kaybetmemek için zammı olduğu gibi yansıtmayacağı da ifade ediliyor.



04.01.2019 tarih ve 554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada asgari maktu vergi tutarı sıfırlanmış, vergi oranı ise yüzde 67 olarak yeniden belirlendi.





Maktu vergi tutarı ise 42 kuruş olarak korundu. Bu yeni düzenleme ile birlikte: 10 liralık bir sigaranın; 6,70 TL’si ÖTV, 1,525 TL’si KDV, 0,42 TL’si maktu ÖTV olmak üzere 8,645 TL’si vergiden oluşurken bir başka deyişle 10 TL’ye satılan bir sigarada vergi oranı yüzde 86,45’e çıktı.

Bugün Türkiye’de ortalama sigara satış fiyatı 11 TL’yi buluyor. Hali hazırda yeni vergi artış oranları ile 11 TL’lik sigaraya en az 4 TL zam gelmesi gerekiyor.



Ancak firmaların bu zammı yayıp yapmayacağı belli değil. Vergi artışını yansıtmaları halinde 15 TL’de toplam vergi tutarı 12.76 TL olacak.



Vergi artışını yapmayarak oranı kârlarından karşılamaları halinde ise 11 TL’lik sigaranın 9.47 TL’sini devlet vergi olarak tahsil edecek. Bugünkü durumda ise aynı tutardaki sigaranın 9 TL’si toplam vergi yükü olarak hesaplanıyor.

ENFLASYONA ETKİ 1.7 PUAN



Yapılan zem eğer firmalar tarafından fiyata direkt yansıtılırsa enflasyona da etkisi olacak. Sigaranın enflasyon paketindeki yeri yüzde 4.8 düzeyinde. Yani sigaraya yapılan her yüzde 10'luk zam enflasyonu 0,48 puan yukarı taşıyor. Şimdi eğer zam olduğu gibi yansıtılırsa enflasyona etkisi 1.7 puan civarında olacak. Firmaların zammın yarısını sineye çekmesi durumunda (ki bu bekleniyor) o zaman da ocak enflasyonu ve dolayısıyla yıllık enflasyon 0,8 puan daha yukarıda oluşmuş olacak.







NEDENİ MALİ ÇARPAN



Sigara vergi sisteminde her bir maliyet artışının fiyata katlanarak yansımasını sağlayan mali çarpan mevcut. Nispi vergi oranı arttıkça mali çarpan büyüyor. Örneğin mali çarpan bu veri artışı öncesinde 6.8'ken şu anda 9.3'e çıkmış durumda. Bunun anlamı şirketlerin karını sabit tutulması için maliyette her 1 kuruşluk artışın fiyata 9.3 kuruş olarak yansıması gerektiği. Büyüyen mali çarpan her maliyet artışının satış fiyatına daha da fazla katlanarak yansımasına neden oluyor. Merkez Bankası da hesaplama yaparak sigaradaki bu mali çarpana dikkat çekmişti.

Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olması ve serbest satılabilmesi nedeniyle günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir.

İŞTE SON SİGARA FİYATLARI



Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Uzun Parliament Fiyatı: 15,00 TL

Kısa Parliament Fiyatı: 15,00 TL

Parliament Slim Fiyatı: 15,00 TL

Parliament Aqua Fiyatı: 15,00 TL

Uzun Marlboro Fiyatı: 14,00 TL

Kısa Marlboro Fiyatı: 14,00 TL

Marlboro Blue Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Touch Blue Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Gray Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Aqua Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro One Fiyatı: 13,00 TL

Muratti Rosso Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Azure Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Tone Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Mode Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Mone Fiyatı: 12,00 TL

Muratti S-Mode Fiyatı: 12,00 TL

Muratti S-One Fiyatı: 12,00 TL

Uzun Lark Fiyatı: 11,00 TL

Kısa Lark Fiyatı: 11,00 TL

Lark Mode Blue Fiyatı: 10,50 TL

Lark Reserve Fiyatı: 10,50 TL

Uzun Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL

Kısa Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Slim Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Click Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Blue Fiyatı: 10,00 TL

Chesterfield Gray Fiyatı: 10,00 TL

Chesterfield Mode Navy Fiyatı: 10,00 TL

Uzun L & M Fiyatı: 10,50 TL

Kısa L & M Fiyatı: 10,50 TL

L & M Blue Line Fiyatı: 10,50 TL

L & M Mode Red Fiyatı: 10,00 TL

Winston Touch Fiyatı: 10,50 TL

Winston Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

LD Sigara Fiyatı: 9,00 TL

LD Slender Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kent Switch Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Tekel 2000 DK Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

SİGARANIN ZARARLARI NE KADAR SÜREDE GEÇER



Uzmanlar uzun zaman sigara kullanmış bireylerin sigarayı bırakmaya karar verdikleri ve bunu uygulamaya koydukları andan itibaren vücudun kendini yenilemeye başladığını söylemektedirler. Bununla birlikte hiç sigara içmemiş gibi olmanın imkânsız olduğunu belirtmekle beraber normal bir bireyin vücut sağlığına ancak 10 yılda geri dönebildiğini açıklamışlardır. Sigarayı bıraktığınızda;



İlk yirmi dakikada nabzınız normal seyrine döner ve tansiyonunuz dengelenir.

8 saat sonra vücut kendini yenilemeye başlar, kan oksijeni normal seviyeye ulaşır.

24 saat sonra karbon monoksit vücuttan atılır.

48 saat sonra nikotin vücuttan tamamen temizlenir, cilt kendini yeniler.

2-12 hafta sonunda vücut kan dolaşımı düzenlenmiş olur.

1-9 ay sonunda akciğer hücreleri yenilenmiş olur.

Kanser riski yarı yarıya azalır.

10 yıl sonra akciğer kanseri görülme riski sigara içenlerin yarısındaki riske kadar düşer.

10 yıl sonunda kalp hiç sigara içmemiş gibi yenilenir.

SİGARANIN ZARARLARI



Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olması ve serbest satılabilmesi nedeniyle günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorundur da.



Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000’in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.



Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır.



Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir.



SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEMLER NELER?



Öncelikle sigarayı bırakmak için bir tarih ve bir yol belirlemk gerekmektedir. Son yıllarda sigarayı bırakma konusunda hem toplumsal hem de idari bir çaba görülmekte ve sağlık kuruluşları bu konuda aktif destek sağlamaktadırlar.



1. Anti nikotin hapları: Anti-nikotin hapları, sigarayı bırakma süreciniz için çok yardımcı tedavilerden birisidir. Hap, içerisinde bulunan özel bir madde (bupropion) ile beynin bağımlılık merkezine nüfuz ederek sigaraya ihtiyaç duyma veya isteme uyarılarını engeller. Genellikle ilk üç gün birer tablet ve ardından da ihtiyaca göre arttırarak kullanılır. Başarı oranı ise yüzden 30 civarındadır. 2. Akupunktur yöntemi: Aküpunktür, yüzyıllardır özellikle Asya’da kullanılan başarılı bir tedavi yöntemidir. Tedavi, hastalığın ya da problemin bağlı olduğu merkez noktalarına iğne batırarak, özel yöntemlerle sağlanır. Sigarayı bırakmaya yardımcı olmak için yapılan aküpunktür da ise kulağa bağlı olan 3 farklı noktaya yapılan iğne ile sigaraya duyulan isteğin azalması sağlanır. Aküpunktür başarı oranı yüzde elli civarındadır. 3. Nikotin bandı tedavisi: Nikotin bandı tedavisi, çoğu kişinin kullandığı ve sigarayı bırakmada oldukça etkili olan en çok bilinen yöntemdir. Nikotin bantları cilde yapıştırılarak kullanılır ve nikotin ciltten emilir. Bu yöntemi kullanırken alınacak olan nikotin miktarı, kişinin sigarayı tüketme miktarına göre değişir. Örneğin günde 15 adet sigaradan fazla tüketen bir birey için haftada 21 mg ya da günde 10 adet sigara tüketenlere ise 7 – 14 mg içeren nikotin bantları önerilir. Not: Deri veya sedef hastalığına sahip kişiler için nikotin bandı tedavisi uzmanlarca tavsiye edilmemektedir. 4. Nikotin sakızları: Günde 25 adetten fazla sigara tüketen kişiler için 4 mg, daha az tüketenler için ise 2 mg nikotin içeren sakızlar önerilmektedir. Sakızı 5 ya da 10 kez yavaş bir şekilde çiğnedikten sonra ağız dinlendirilmelidir ve bir sakız 20 dakikadan daha fazla çiğnenmemelidir. Nikotin sakızları, 8 veya 12 haftalık bir kullanım periyodu sonrasında etkisini göstermektedir. Nikotin sakızının başarı oranı ise yüzde 8 ila yüzde 16 arasındadır.