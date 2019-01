Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara ÖTV zammı 2019 son dakika fiyat listesi Tekel Philip Morris Monte Marlboro Winston güncel zamlı liste sigara fiyatları ne kadar oldu! Sigara zammı son dakika 2019 fiyatları ne kadar oldu? Resmi Gazete Sigara paketleri vergi oranı yeni zamlı fiyat listesi yayınlandı mı? Sigara 2019 yılı ÖTV zammı yüzde kaç arttı? Bir paket sigara kaç lira olacak? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Sigaradaki vergi düzenlemeleri enflasyonu arttıracak! 2019 sigara zammı ve fiyatları ÖTV oranı yüzde kaç Sigara vergisi son dakika Tekel Captain Black Elektronik sigara zamlı fiyat listesi! Resmi Gazete'den alınan son dakika bilgisine göre sigaradan alınan ÖTV zamlandı. Tütün ürünlerine vergi düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'den yüzde 67'e çıktı. 2018’de 10 TL’lik bir sigarada vergi yükü yüzde 82.42 iken bu oran yeni düzenlemeyle yüzde 86.45’e ulaşacak. Hali hazırda yeni vergi artış oranları ile 11 TL’lik sigaraya en az 4 TL zam gelmesi gerekiyor. Ancak firmaların bu zammı yayıp yapmayacağı belli değil. Sigara üreticilerinin yapılan zammı doğrudan fiyata yansıtıp yansıtlamayacağı bilinmezken kimi firmaların pazar payı kaybetmemek için zammı olduğu gibi yansıtmayacağı da ifade ediliyor. Sigara zammı son dakika 2019 fiyatları paket ücretleri ve listesi ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. İşte 2019 yılı sigara zammı ile ilgili merak edilenler... Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor....

Tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hafta sonunda yayınlanan bir kararname ile 4 puan artırılıp, asgari maktu vergi miktarı ise sıfırlanırken, uygulamanın yüksek fiyatlı sigaralarda vergi artışı, düşük fiyatlı sigaralarda ise düşüşü getireceği ancak yine de Ocak ayında enflasyona 1 puanın üzerinde yükseliş olarak yansıyacağı hesaplanıyor.

Resmi Gazete'nin Cumartesi günkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde daha önce yüzde 63 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Öte yandan 28 kuruş olan asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, 42 kuruş olan maktu vergi tutarında değişiklik yapılmadı.



Böylece sigaranın düşük bir fiyatla satılmasının engellemesine yönelik olarak getirilen asgari maktu vergi oranı sıfırlanmış oldu.

2019 sigara zammı tiryaki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sigara kullanan vatandaşlar 2019 yeni zamlı sigara fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Alınan son dakika bilgisine göre; sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı. Tütün ürünlerine vergi düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, sigaradaki vergi oranı yüzde 63'den yüzde 67'e çıktı. Buna karşılık asgari maktu vergi tutarı ise sıfırlandı.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararda şöyle dendi:



"Madde 1: Bu karar bazı mallara uygulanacak olan özel tüketim vergisi oran ve tutarların yeniden belirlenmesi amacıyla 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır...



Madde 2: 4760 sayılı Kanuna ekli 3 sayılı listesinin 5 cetvelinde bulunan bazı malların vergi oranları ise asgari maktu ve maktu vergi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir."

SİGARA'DA VERGİ ORANI NE KADAR?



Peki 10 liralık sigarada toplam vergi oranı kaç oldu? 2018’de 10 TL’lik bir sigarada vergi yükü yüzde 82.42 iken bu oran yeni düzenlemeyle yüzde 86.45’e ulaşacak. Sigara üreticilerinin yapılan zammı doğrudan fiyata yansıtıp yansıtılamayacağı bilinmezken kimi firmaların pazar payı kaybetmemek için zammı olduğu gibi yansıtmayacağı da ifade ediliyor.



04.01.2019 tarih ve 554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada asgari maktu vergi tutarı sıfırlanmış, vergi oranı ise yüzde 67 olarak yeniden belirlendi.





Maktu vergi tutarı ise 42 kuruş olarak korundu. Bu yeni düzenleme ile birlikte: 10 liralık bir sigaranın; 6,70 TL’si ÖTV, 1,525 TL’si KDV, 0,42 TL’si maktu ÖTV olmak üzere 8,645 TL’si vergiden oluşurken bir başka deyişle 10 TL’ye satılan bir sigarada vergi oranı yüzde 86,45’e çıktı.

Bugün Türkiye’de ortalama sigara satış fiyatı 11 TL’yi buluyor. Hali hazırda yeni vergi artış oranları ile 11 TL’lik sigaraya en az 4 TL zam gelmesi gerekiyor.



Ancak firmaların bu zammı yayıp yapmayacağı belli değil. Vergi artışını yansıtmaları halinde 15 TL’de toplam vergi tutarı 12.76 TL olacak.



Vergi artışını yapmayarak oranı kârlarından karşılamaları halinde ise 11 TL’lik sigaranın 9.47 TL’sini devlet vergi olarak tahsil edecek. Bugünkü durumda ise aynı tutardaki sigaranın 9 TL’si toplam vergi yükü olarak hesaplanıyor.

ENFLASYONA ETKİ 1.7 PUAN



Yapılan zem eğer firmalar tarafından fiyata direkt yansıtılırsa enflasyona da etkisi olacak. Sigaranın enflasyon paketindeki yeri yüzde 4.8 düzeyinde. Yani sigaraya yapılan her yüzde 10'luk zam enflasyonu 0,48 puan yukarı taşıyor. Şimdi eğer zam olduğu gibi yansıtılırsa enflasyona etkisi 1.7 puan civarında olacak. Firmaların zammın yarısını sineye çekmesi durumunda (ki bu bekleniyor) o zaman da ocak enflasyonu ve dolayısıyla yıllık enflasyon 0,8 puan daha yukarıda oluşmuş olacak.







NEDENİ MALİ ÇARPAN



Sigara vergi sisteminde her bir maliyet artışının fiyata katlanarak yansımasını sağlayan mali çarpan mevcut. Nispi vergi oranı arttıkça mali çarpan büyüyor. Örneğin mali çarpan bu veri artışı öncesinde 6.8'ken şu anda 9.3'e çıkmış durumda. Bunun anlamı şirketlerin karını sabit tutulması için maliyette her 1 kuruşluk artışın fiyata 9.3 kuruş olarak yansıması gerektiği. Büyüyen mali çarpan her maliyet artışının satış fiyatına daha da fazla katlanarak yansımasına neden oluyor. Merkez Bankası da hesaplama yaparak sigaradaki bu mali çarpana dikkat çekmişti.

