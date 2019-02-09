Sigara tiryakisinin faturası 270 bin lira

Hükümetin sigarayla mücadele çalışmaları ‘tek tip paket’ uygulamasıyla hızlanırken, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle uzmanlarca açıklanan verilen büyük bir servetin hiba edildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bir paket sigara 7 dolarlık sağlık harcamasını da beraberinde getiriyor. Yapılan başka bir hesaba göre ise bir tiryaki 20 yıl boyunca sigara içtiğinde 100 bin lira harcıyor. Bu kişinin tedavi faturası ise 170 bin lirayı bulurken toplam heba edilen tutar 270 bin liraya çıkıyor.

20 MİLYON KİŞİ İÇİYOR

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir “Önceleri ülkemizde en fazla 4 bin olan akciğer kanseri hastası sayısı, 2004 yılında 50 bine kadar yükseldi. Bir kişinin akciğer kanserine yakalanabilmesi için 20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içmesi gerekmektedir. 20 yıl her gün 1 paket sigara içen kişi, ortalama 100 bin lira harcamakta. Bu hastalığın tedavisi için de 170 bin lira harcamalıdır. Bir kişinin hastalığa yakalanması ve hastalıktan kurtulması için yaptığı 270 bin liralık harcama, ülke ekonomisine büyük bir yük getirmektedir” dedi. Türkiye’de sigara fiyatının dünya piyasasına oranla düşük olduğunun altını çizen Bilir “Türkiye’de 20 milyon insan sigara içiyor. Fiyatlarının artırılması, en etkili yöntemlerden biridir. Dünya ortalamasının gerisinde olan ülkemizdeki sigara fiyatları daha da yükseltilmelidir” dedi.