Sigara tiryakisinin faturası 270 bin lira
Sigara sağlığın yanında ekonomik kaynaklara da zarar veriyor. Yapılan hesaplamaya göre 20 yıl sigara içen bir tiryaki 100 bin lira kaynak harcarken, tedavi faturası ise 170 bin lirayı buluyor.
Hükümetin sigarayla mücadele çalışmaları ‘tek tip paket’ uygulamasıyla hızlanırken, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle uzmanlarca açıklanan verilen büyük bir servetin hiba edildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bir paket sigara 7 dolarlık sağlık harcamasını da beraberinde getiriyor. Yapılan başka bir hesaba göre ise bir tiryaki 20 yıl boyunca sigara içtiğinde 100 bin lira harcıyor. Bu kişinin tedavi faturası ise 170 bin lirayı bulurken toplam heba edilen tutar 270 bin liraya çıkıyor.
20 MİLYON KİŞİ İÇİYOR
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir “Önceleri ülkemizde en fazla 4 bin olan akciğer kanseri hastası sayısı, 2004 yılında 50 bine kadar yükseldi. Bir kişinin akciğer kanserine yakalanabilmesi için 20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içmesi gerekmektedir. 20 yıl her gün 1 paket sigara içen kişi, ortalama 100 bin lira harcamakta. Bu hastalığın tedavisi için de 170 bin lira harcamalıdır. Bir kişinin hastalığa yakalanması ve hastalıktan kurtulması için yaptığı 270 bin liralık harcama, ülke ekonomisine büyük bir yük getirmektedir” dedi. Türkiye’de sigara fiyatının dünya piyasasına oranla düşük olduğunun altını çizen Bilir “Türkiye’de 20 milyon insan sigara içiyor. Fiyatlarının artırılması, en etkili yöntemlerden biridir. Dünya ortalamasının gerisinde olan ülkemizdeki sigara fiyatları daha da yükseltilmelidir” dedi.
O astronot İstanbul sokaklarında
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot İstanbul sokaklarındaydı. Yeşilay’ın düzenlediği etkinlik kapsamında, vapurda ve iskelede insanlar arasında dolaşan astronot kıyafeti giyen kişiyle, sigaranın zararları ve pasif içiciliğe dikkat çekildi. Astronot kıyafeti giyen kişi vapurda ve iskele önünde insanlar arasında dolaşarak, üzerinde ‘Sigara havanızı bozmasın’ ve ‘Sigarayı bırakın hayatınız değişsin’ yazılı broşür dağıttı. Vatandaşlar, Yeşilay’ın bu etkinliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
5 yılda 60 milyon paket yakalandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2014 sonunda yüzde 21’e kadar çıkan kaçak sigara kullanım oranının geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 5.8’e gerilediğini belirterek, “Kaçak sigara kullanımındaki bu hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde 4 milyar artış sağladı” dedi. Pekcan kaçak sigara kullanımda dünya ortalamasının ise yüzde 10-15 olduğunu söyledi. Pekcan, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayan sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının ülke güvenliğine ve kamu düzenine yönelik tehdit oluşturduğunu, kamu gelirlerinin azalmasına ve tütün üreticilerinin mağdur olmasına neden olduğunu ifade etti. Kaçakçılıkla mücadelede ileri teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çeken Pekcan, dedektör köpeklerinin de bu mücadelede aktif rol oynadığını aktardı.
Erbaş’tan ‘bırakın’ çağrısı
9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle Twitter’dan mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “İnsanlığın bubüyük tehlikeden, bu vahim bağımlılıktan kurtulmasını diliyor, sigara kullanan herkese bırakma çağrısında bulunuyorum” dedi.
Bir paket sigaranın 7 $ sağlık harcaması var
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, içilen bir paket sigaranın 7 dolardan fazla sağlık harcaması olduğunu belirterek, “Yani bize sadece sigarayı almakla ödediğimiz bedel yeterli gelmiyor, onun ilave bedelleri var, onları da ödüyoruz. Beraberinde çocuklarımızın, hamile kadınların zehirlenmesine sebep oluyoruz. Atılan izmaritlerle çevrenin katline sebep oluyoruz. Bunları düşünmemiz lazım” dedi.
YENİDEN YÜKSELİYOR
Erdöl “Sigara tüketim oranları 2008’den sonra oldukça düşerek, yüzde 32’den yüzde 27’lere kadar inmişti, fakat bugünlerde tekrar görüyoruz ki yüzde 32’lere çıktı. Üstelik kadınlarda ve gençlerde oran o günküne göre daha arttı” diye konuştu.
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