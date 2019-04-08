Sigaraya ne kadar zam geldi! 2019 sigara fiyatlarına gelen zam ile güncel fiyatlar!

6 Nisan Cumartesi gününden itibaren Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. En yüksek sigara fiyatı ise 15.50 TL oldu. Zam olayı ile birlikte internet üzerinden yeni sigara fiyatlarını araştırmalar hız kazandı. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle vatandaşlar da yeni sigara fiyatı ile ilgili araştırmalara başladı. Yeni fiyat listesini merak eden birçok kişi 'hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammının enflasyona etkisi ne olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki, hangi marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni gelen zam ile birlikte güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

6 Nisan Cumartesi gününden itibaren Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. En yüksek sigara fiyatı ise 15.50 TL oldu.

6 NİSAN 2019 YENİ SİGARA FİYATLARI

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle vatandaşlar da yeni sigara fiyatı ile ilgili araştırmalara başladı. 6 Nisan'da sigaraya gelecek zam ile son fiyatları buradan öğrenebilirsiniz.

İşte yeni güncel fiyatlar;

YENİ FİYATLAR

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Sigara Eski Fiyat Yeni Fiyat

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50

SİGARA ZAMMININ ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?

2 TL’lik artışla fiyatlar da en az yüzde 16 artacak. Sigara çeşidine göre yüzde 20’leri bulan artışın nisan ayında enflasyona etkisi yüzde 1 civarında olacak.