Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; her 100 çalışandan 32'si kayıt dışı. Bu gerçeğin işçiler açısından önemli olumsuz sonuçları var. İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönem boyunca, sosyal güvenlik haklarından ve devlet destekli sağlıktan mahrum bırakılıyor. Emeklilik için gereken prim ve gün de eksik kalıyor.

İŞTEN ÇIKMADAN ŞİKAYET EDİLMELİ

İşçiler bu durum karşısında çaresiz değil. Yasayla sağlanan hakları var. Bunun ilk yolu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) şikayet için başvurmak. SGK'nın işçi şikayetlerine göre işlem yapabilmesi için ise işçilerin işten ayrılmamış olması gerekiyor. Ya da işçinin elinde yazılı belge olması gerekiyor.

TESPİT DAVASI HAKLARI VAR

Diğer bir adımda işçiler sigortasız çalıştıkları sürelerini, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açacakları hizmet tespit davasıyla da tespit ettirebilir. Mahkemece tespit edilen ücretlerle çalışma gün sayıları SGK tarafından dikkate alınır ve o işçinin sigortasına geriye dönük işlenir.

(Güneş)