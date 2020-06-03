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Ekonomi

Siirt'ten ülke ekonomisine yıllık 70 milyon dolarlık katkı

Siirt'te bulunan Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajında su doluluk oranı yüzde 99'lara ulaştı. Barajın tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte ülke ekonomisine yıllık 70 milyon dolar katkı sunması bekleniyor.

IHA03 Haziran 2020 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:36
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Siirt’te bulunan Çetin Barajında doluluk oranı yüzde 99 olurken, toplam üretim 177 milyon kilovata ulaştı. Kurulu gücü 420 megavat olan baraj göl hacmi 600 milyon metreküp olurken, yıllık ortalama kapasitesinin ise 1 milyar 174 milyon kilovat olduğu öğrenildi. Enerji ithalatını önleme açısından ekonomiye yıllık katkısının yaklaşık 70 milyon dolar olacağı beklenen Çetin Barajının mevcut üretim birim katkısının ise 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan, Dicle Nehrinin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajının işletmeye alınmasıyla birlikte milli ekonomiye yılda yaklaşık 70 milyon dolar katkı sağlanacak.

İşte milli İstanbul Fırkateyni

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