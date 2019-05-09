'Sıkıntı bitti, yükseliş başlıyor'

Kelly, EBRD’nin, güçlü şekilde Türkiye’ye odaklanmaya devam ettiğini belirterek, “Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye’nin” dedi.

TÜRKİYE ODAĞIMIZDA

EBRD’nin Türkiye’ye yatırımları konusundaki kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Kelly, “EBRD, güçlü şekilde Türkiye’ye odaklanmaya devam ediyor. Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye’nin. Türkiye’nin dikkate değer şekilde genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Asya ve Avrupa arasındaki jeostratejik konumu, ülkenin uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü bir potansiyeli olduğu anlamına geliyor” dedi.

BÜYÜME 2020’DE

EBRD’nin Türkiye projeksiyonlarına da değinen Kelly, “Pozitif yada negatifi şokların olmaması durumunda ekonominin 2019 yılında yüzde 1 daralmasını, 2020 yılında ise yüzde 2.5 büyümesini bekliyoruz” dedi. Kelly “Yatırımcıların bankacılıktaki varlık kalitesinin şeffaflığı ve rezervlerin seviyesi gibi belli konularda devam eden endişeleri var. Bu endişeler liranın oynaklığını artırıyor ve (ileride) ekonomide aşağı yönlü riskler oluşturabilir” şeklinde konuştu. Kelly, bu konularda endişeleri giderici adımların atılması halinde yatırımcı güveninin yeniden artabileceğini, ekonominin daha hızlı bir şekilde iyileşebileceğini söyledi.