'Sıkıntı bitti, yükseliş başlıyor'
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinde sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi.
Kelly, EBRD’nin, güçlü şekilde Türkiye’ye odaklanmaya devam ettiğini belirterek, “Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye’nin” dedi.
TÜRKİYE ODAĞIMIZDA
EBRD’nin Türkiye’ye yatırımları konusundaki kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Kelly, “EBRD, güçlü şekilde Türkiye’ye odaklanmaya devam ediyor. Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye’nin. Türkiye’nin dikkate değer şekilde genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Asya ve Avrupa arasındaki jeostratejik konumu, ülkenin uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü bir potansiyeli olduğu anlamına geliyor” dedi.
BÜYÜME 2020’DE
EBRD’nin Türkiye projeksiyonlarına da değinen Kelly, “Pozitif yada negatifi şokların olmaması durumunda ekonominin 2019 yılında yüzde 1 daralmasını, 2020 yılında ise yüzde 2.5 büyümesini bekliyoruz” dedi. Kelly “Yatırımcıların bankacılıktaki varlık kalitesinin şeffaflığı ve rezervlerin seviyesi gibi belli konularda devam eden endişeleri var. Bu endişeler liranın oynaklığını artırıyor ve (ileride) ekonomide aşağı yönlü riskler oluşturabilir” şeklinde konuştu. Kelly, bu konularda endişeleri giderici adımların atılması halinde yatırımcı güveninin yeniden artabileceğini, ekonominin daha hızlı bir şekilde iyileşebileceğini söyledi.
Kademeli iyileşme bekliyoruz
EBRD Türkiye ekonomisinin kademeli olarak iyileşmesinin beklendiğini bildirdi. Saraybosna’da gerçekleştirilen Yıllık Toplantı ve İş Forumu kapsamında yayımlanan ‘Ekonomik Görünüm’ raporunda şu ifadeler yer aldı:
- EBRD, geçen yılın sonunda başlayan ve 2019 yılında ekonomik daralmaya neden olabilecek resesyonun ardından, 2020 yılında Türkiye ekonomisinde kademeli olarak iyileşmenin yaşanmasını bekliyor.
- 2020 yılında ekonominin yaklaşık yüzde 2.5 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini öngörüyoruz.
- Geçen yıl para birimindeki değer kaybının etkisinin azalmasıyla önümüzdeki dönemde Türkiye’de enflasyonun kademeli olarak azalmasının bekliyoruz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.