23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Silifke eriğinin kilogramı bahçede 8-14 liradan satılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında hasadına başlanan ve ilk çıktığında taneyle satılan eriğin kilogramı 8-14 liradan alıcı buluyor

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında hasadına başlanan erik, bahçelerde 8-14 liradan satılıyor.

Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan erikler, eleklerden büyüklüklerine göre ayrıldıktan sonra kilogramı 8 ile 14 liradan alıcı buluyor.

Özel olarak paketlenen erikler iç piyasanın yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Irak ve İran'ın da aralarında bulunduğu ülkelere gönderiliyor.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bu sezon hasadın artık tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kış şartlarından dolayı rekoltenin yüzde 50'ye yakın düştüğünü belirten Şen, "Piyasanın en kaliteli eriklerini üretiyoruz. Olumsuzluklara rağmen ürünlerimiz değerinde piyasaya girdi. Üreticilerimiz fiyatlardan gayet memnun. İç ve dış piyasaya kaliteli eriği 8-14 liradan satıyoruz." dedi.

Birliğin Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş da ilçede 8-9 bin dönüm arazi üzerinde üretim olduğuna işaret ederek "Her yıl 8-9 bin ton yıllık verim elde ediyorduk. Bu yılki hava şartlarından dolayı üretim yarı yarıya azaldı. İhracatın olmasıyla fiyatlar belirli bir standarda ulaştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda olumsuz hava şartlarına yenik düşmezsek daha bereketli bir yıl olur." diye konuştu.

Çiftçiler de ürünlerinin değerinde satılmasından memnun olduklarını kaydetti. 

Ölen adamın evinden cephane çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri'nden Portekiz'e tepki: Reddediyoruz

Dışişleri'nden Portekiz'e tepki: Reddediyoruz

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Devleti 120 milyon lira zarara uğrattılar... Dev operasyon

Devleti 120 milyon lira zarara uğrattılar... Dev operasyon

9 ay karnında, 11 yıl sırtında

9 ay karnında, 11 yıl sırtında

FETÖ'cülerin 'Mart planı' ilaç kutusunda sakladığı nottan çıktı

FETÖ'cülerin 'Mart planı' ilaç kutusunda sakladığı nottan çıktı

Anadolu’nun en iyi 5 hamuru

Anadolu’nun en iyi 5 hamuru

'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'

'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!
 

POPÜLER HABERLER

Senegalli minik Abdurrahman´ın İstiklal Marşı tutkusu

Senegalli minik Abdurrahman´ın İstiklal Marşı tutkusu

İçinde ne olduğunu görünce şaşıracaksınız!

İçinde ne olduğunu görünce şaşıracaksınız!

Tarihin en büyük ikinci elması satışta!

Tarihin en büyük ikinci elması satışta!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA