Şimdi inşa zamanı! 20 bin konutun temeli atılıyor

6 Şubat depreminin ardından hükümet, 11 ilde yıkılan evleri yeniden inşa etmek için düğmeye bastı. Bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 11 ilde sözleşmesi tamamlanan kalıcı konutların temeli atılacak. Evlerin 1 yılda tamamlanabilmesi için bilim insanlarından alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sonucu kalıcı 20 bin konutun temeli atılıyor.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecek.

Asrın felaketinden bölgelerindeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı 653 bin 178 olarak planlandı. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmalarının yanı sıra yöresel ve geleneksel mimariyle uygun bilimsel öncülüğünde inşa edilecek.

20 BİN KALICI KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilde yeniden inşa süreci Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda Adana'da 11 bin 132 konut ve 2 bin 438 köy evi

Adıyaman'da 44 bin 310 konut ve 23bin 640 köy evi, Diyarbakır'da 15 bin 73 konut ve 2 bin 351 köy evi Elazığ'da 4 bin 500 konut, Gaziantep'te 25 bin 618 konut ve 12 bin 607 köy evi

Hatay'da 182 bin 872 konut ve 34 bin 129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 72 bin 596 konut ve 30 bin 310 köy evi, Kilis'te bin 274 konut ve 2 bin 628 köy evi, Malatya'da 45 bin 237 konut ve 25 bin 302 köy evi

Osmaniye'de 11 bin 80 konut ve 6 bin 856 köy evi, Şanlıurfa'da 6 bin 631 konut ve 3 bin köy evi olmak üzere toplamda 653 bin 178 konut inşa edilecek.

Sabah'ın haberine göre, İlk etapta Başkan Erdoğan'ın katılımı ile bu hafta sözleşmesi tamamlanan 20 bin kalıcı konutun temel atma töreni gerçekleştirilecek.

"DAHA ÖNCE YAPTIK YİNE YAPACAĞIZ"

Geçen hafta partisinin grup toplantısında "Anadolu yeniden inşa ve ihya edilecek" diyen Başkan Erdoğan, "420 bin 325 konut, 143 bin 261 köy evi ile beraber toplam 563 bin 586 konut inşa edeceğiz.

Orta hasarlı konutlarla birlikte toplamda tam 653 bin 178 konutu yöresel ve geleneksel mimariyi değerlerimizi sosyal hassasiyetimizi tarihi dokuyu afet riskini dikkate alarak mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarını bilimsel yöntemlerle yaparak daha önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl içinde inşasını tamamlamış olacağız.

Daha önce tüm afetlerin izlerini sildiğimiz milletimizi afet güvenliğine sahip evlerine buluşturduğumuz gibi Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki vatandaşlarımızı da yeni evlerine kavuşturacağız.

Devlet millet el ele verdik. Nice zorlukların üstesinden geldik. Daha önce yaptık yine yapacağız afet güvenliğine sahip dirençli şehirlerimizi hep birlikte oluşturacağız" ifadelerini kullanmıştı.

FAY HATLARINDAN UZAK YERLERE YERLEŞİM

Deprem bölgelerinde il ve ilçe merkezlerinde yapılacak kalıcı konutlar, üç veya dört katı geçmeyecek binalardan, üç oda bir salon olacak şekilde, şehirlerin özgün mimarisine uygun olarak planladı.

İnşa edilecek yerleşim yerleri jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, morfolojik incelemeler ışığında yürütülüyor. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştirildi. Fay hattına yakın yerlerle, zemin sıvılaşması yaşanan bölgelerde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Üniversitelerle, bilim insanlarıyla, mühendislerle, mimarlarla, şehir plancılarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışılıyor. Her adım şehirlerin kültürüne, sanatına, tabii ve tarihî dokusuna, sosyolojisine, demografisine göre atılıyor.