Şimdi önlem alınırsa, 2020’de toparlarız
Dolar ve faizlerde yaşanan yükselişi derinden hisseden otomotiv sektörü, hükümetten destek bekliyor. Geçen yılı 1 milyona dayanan satış rakamları ile kapatan sektör, bu yıl 500 bini hedefliyor. Suzuki Genel Müdürü Karaarslan “Önlem alınırsa, 2020’de büyümeye geçilir” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye ekomnomisinde yaşanan çalkantılı süreç, birçok sektörü de derinden etkiledi. Döviz kuru ve faizlerde yaşanan dişe dokunur artış, otomotiv sektöründe satışları adeta bıçak gibi kesti. Geçen yılı 956 bin adetlik rakamlarla kapatan sektör, bu yılı 450-500 bin adetlik rakmalarla bitirmeyi planlıyor. Sektör temsilcileri hükümetten, otomotiv sektörüne can suyu olacak bir paket açıklanmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, satış grafiğinin düşeceğini, ancak şimdi alınacak bir önlem ile 2020 yılında büyümenin gerçekleşeceğini belirtiyor.
OLUMSUZ OLMAYALIM
Sektörün ilk 9 aylık performansını değerlendiren Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Yılın ilk yarısında 2017’den kalan yüksek stokların satışıyla pazarda gözle görülür düşüş olmadı. Hemen ardından bir takım ekonomik gelişmelere tepkimiz çok sınırlı olunca, kurların ani artışıyla birlikte kredi faizlerindeki anormal yükselişler pazarı çok hızlı bir şekilde düşürdü. Bu durumun yıl sonuna kadar süreceğini görebiliyoruz. Ben meslek hayatımda hiç olumsuz olmadım. İçerisinde bulunduğumuz süreçte olumlu olarak düşünüp, neler yapabileceğimiz noktasında aksiyonlar almaya bakıyoruz. Ancak gerçekçi olmamız gerektiğinin de farkındayız” diye konuştu.
“Gayrimenkuldeki gibi bir destek olabilir”
Ümit Karaarslan “2019 yılında Türkiye binek otomobil pazarı için 250-300 binli adetlerin konuşulabileceğini tahmin ediyorum. 2019 yılında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tam şu anda düğmeye basmak lazım. ÖTV yüzdelerini yeniden gözden geçirmek, hurda teşvikini daha gerçekçi hale getirmek ve konut kredilerine getirilen kolaylıkların otomotiv için de getirilmesi sektörümüzü nefes aldırabilir. Bunun dışında yatırımda ek teşviklerle sektör desteklenebilir. Beklentimiz, 2020 yılında da bugünlere benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceğimizin bilinciyle bir takım önlemlerin hızlıca alınmasıdır. Böylece, 2020’nin son çeyreğinden itibaren pazarın iyileşmeye başlayacağını öngörebiliriz” dedi.
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