Şimdi önlem alınırsa, 2020’de toparlarız

Türkiye ekomnomisinde yaşanan çalkantılı süreç, birçok sektörü de derinden etkiledi. Döviz kuru ve faizlerde yaşanan dişe dokunur artış, otomotiv sektöründe satışları adeta bıçak gibi kesti. Geçen yılı 956 bin adetlik rakamlarla kapatan sektör, bu yılı 450-500 bin adetlik rakmalarla bitirmeyi planlıyor. Sektör temsilcileri hükümetten, otomotiv sektörüne can suyu olacak bir paket açıklanmasını talep ediyor. Sektör temsilcileri, satış grafiğinin düşeceğini, ancak şimdi alınacak bir önlem ile 2020 yılında büyümenin gerçekleşeceğini belirtiyor.

OLUMSUZ OLMAYALIM

Sektörün ilk 9 aylık performansını değerlendiren Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Yılın ilk yarısında 2017’den kalan yüksek stokların satışıyla pazarda gözle görülür düşüş olmadı. Hemen ardından bir takım ekonomik gelişmelere tepkimiz çok sınırlı olunca, kurların ani artışıyla birlikte kredi faizlerindeki anormal yükselişler pazarı çok hızlı bir şekilde düşürdü. Bu durumun yıl sonuna kadar süreceğini görebiliyoruz. Ben meslek hayatımda hiç olumsuz olmadım. İçerisinde bulunduğumuz süreçte olumlu olarak düşünüp, neler yapabileceğimiz noktasında aksiyonlar almaya bakıyoruz. Ancak gerçekçi olmamız gerektiğinin de farkındayız” diye konuştu.

“Gayrimenkuldeki gibi bir destek olabilir”