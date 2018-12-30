Sinemada kavga çıktı zararı seyirci görecek

Film yapımcıları kampanya ile aldıkları payların düştüğünü söylerken salon işletmecileri ise aksine bu kampanyalarla seyirci sayısının artıtğı görüşünde. Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu’nun Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Avukat Aslı Irmak Acar sürecin uzun zamandır devam ettiğine dikkati çekerek, yapılan toplantılarda bir sonuç alınamadığı için, son toplantıda kendilerinin bulunmadığını söyledi. Acar, son toplantıdan filmlerin ertelenmesi ya da Mars’a verilmemesi gibi kararların çıktığının duyumlarını aldıklarına işaret ederek “Sonuç alınamayan konu kampanyalar, menü-bilet kampanyaları. Sinema operatörü belli kampanyalar yapabilir. Yapımcılar bunu istemiyor. Kampanyalar, özellikle küçük illerde çok ilgi çekiyor. Bunun engellenmesi tüketicinin zararına olacak. Yapımcılar, film biletlerinin bu kampanyalara dahil olmamasını istiyor. Bilete indirim yapıldığı zaman alacağı payda düşüş olacak” dedi.

ŞEFFAF HASILAT İÇİN

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Genel Sekreteri Avukat Burhan Gün ise “Bilet paralarının, hasılatın, şeffaf şekilde bizlere de gösterilmesini istedik. Tüketicinin bilet fiyatıyla, kimin ne alacağı ile ilgilenmiyoruz” diye konuştu.