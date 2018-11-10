Sınıftaki ev ortamı derse ilgiyi artırdı

Salihli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Mevlütlü İlkokulu 2-A Sınıfı’nın Öğretmeni Volkan Kaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Geleceğin Sınıfı Laboratuvarları’ projesi sınıfını yeniden tasarladı, Kaz’ın kilit parke taşı paletlerini kullanarak oluşturduğu sınıf, ev ortamını andırdı. Bu sayede, çocukların eğitim ve öğretime ilgisinin arttığı, kitap okuma oranının yükseldiği gözlendi. Öğrenciler, sınıfta derslerini tamamladıktan sonra istedikleri el becerilerini yapıp, zeka oyunlarını oynayabiliyor, ya da kitap okuyarak zaman geçirebiliyor.

Projenin önemine değinen Öğretmen Volkan Kaz, “Geçen yıl Mevlütlü Mahallesi’nin sokaklarına kilit parke taşı döşeniyordu. Kilit parke taşları ise ahşap paletlerle getirildi. Bu ahşap paletleri okulumuza taşıyıp, tasarladığımız ölçülerde masalar, sandalyeler ve diğer araç gereçleri yaptık. Sınıfımızı oluştururken öğrencilerime, nasıl bir ortam istediklerini sordum. Öğrencilerim genel olarak bir ev ortamı istediklerini söyledi. Bu istek doğrultusunda sınıfımızı ev ortamı gibi tasarladık” diye konuştu.

ÇOCUKLAR MEMNUN

Projenin öğrencilere en büyük katkısının okula ve derse ilgilerinin artması olduğunu belirten Kaz, “Öğrenciler üretme, sunum ve geliştirme yeteneklerini ilerletiyor. Dersini tamamlayan öğrenci burada boyama yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte zeka oyunları oynuyor. El becerilerini geliştirmek için çeşitli faaliyetler yapıyor veya dinleniyor. Yine sınıfımızda oluşturduğumuz yaklaşık 200 kitaptan oluşan mini kütüphanemiz mevcut. Öğrencilerimiz için özel olarak tasarladığımız kütüphanemizdeki kitaplara olan ilgi de arttı. Öğrenciler, boş vakitlerinde veya derslerini erken bitirdiklerinde rahat bir ortamda bol bol kitap okuyor. Bir süre öğrencilerimizle birlikte malzemelerimizi alarak burada turşu kurmayı öğrendik. Öğrencilerimiz kendilerini ev ortamında hissettikleri için sürekli üretme isteği içerisinde” ifadelerini kullandı.