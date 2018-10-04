Sınır güvenliğinde milli proje atağı

Her gemide bulunması gereken GPS cihazı ilk kez yerli olarak üretildi. Kayacı Grup bünyesindeki OES Denizcilik tarafından üretilen GPS Navigator, kendi özel navigasyon sistemine sahip. OES Denizcilik, bir gemiyi bir noktadan diğer noktaya insan gücü kullanmadan götüren Auto Pilot cihazını da tanıttı. Özellikle mayın tarama gemileri ve dar kanalda seyir yapan gemiler için tasarlanan cihaz, alanındaki ilk yerli ürün.

ASELSAN

Tehditleri tespit ediyor

Güvenlik birimlerinin belirli süreli gelişen gözetleme ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen MÜGAS Mobil Güvenlik Sistemi potansiyel tehditlerin tespiti, teşhisi ve takip edilmesini sağlıyor.

TELMEK

Ergonomik kontrol odası

Zirvede Telmek firması Kontrol Odası Konsollarını tanıttı. Yüksekliği ayarlanabilen kontrol odası konsolları üreten Telmek firması, mobil uygulaması sayesinde de ayarların otomatik yapılmasına izin veriyor. Çalışanların oturarak veya ayakta en ergonomik biçimde çalışmasına olanak veren konsollar, istenilen ebatlarda üretilebiliyor.

Boğazlar milli yazılıma emanet

HAVELSAN tarafından geliştirilen projelerden biri Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (TBGTH)... Ulaştırma Bakanlığı için Ocak 2018’de çalışmalara başlanan proje, 2019 yılında tamamlanacak. Türk boğazlarında şu anda yabancı firmaların sensörleri ve yazılımları kullanılıyor. Geliştirilen bu sistemle tüm ekipmanlar ve yazılım yeniden geliştirilerek yerlileştirilecek.

Hayatı kurtaran dedektörler