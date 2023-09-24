Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi, iki ülke arasında enerji alanında muhtemel işbirliklerini değerlendirmek üzere 5 Eylül'de İstanbul'da bir araya geldi.

Kritik madenlerden yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğinden doğal gaza, yeni yakıtlardan teknolojilere kadar geniş yelpazede bir çok konunun ele alındığı görüşme kapsamında, bakanlar tarafından "Türkiye-Japonya Enerji Forumu"nun başlatılmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.

AA muhabirine söz konusu işbirliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükelçi Katsumata, iki ülkenin enerjide ortak yönleri bulunduğunu, Japonya'nın da Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu söyledi.

Katsumata, Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla kritik konumuna işaret ederek, ülkenin petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının bol olduğu Orta Doğu ülkeleri ve Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında coğrafi açıdan geçiş noktasında olduğunu dile getirdi.

Japonya'nın 2050'de karbon nötr olma hedefi doğrultusunda nükleer enerji ve yenilenebilir enerji odaklı çalışmalar ile teknoloji geliştirme çalışmaları yürüttüğünü aktaran Katsumata, şunları kaydetti:

"Özel sektör bazında da bu konuyla ilgili çok çeşitli girişimler var. Türkiye ile işbirliği yapabileceğimiz son derece geniş bir yelpazenin mevcut olduğunu düşünüyorum. Hidrojen başta olmak üzere yeni nesil enerji ve yenilenebilir enerjinin gelecek için ümit vadeden alanlar olabileceğine inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Nishimura Yasutoshi'nin Türkiye ziyareti esnasında, kendilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar ile imzaladıkları ortak deklarasyonda 'Japonya-Türkiye Enerji Forumu'nun başlatılması konusunda mutabakata varılmıştır. Bu formattan yararlanmak suretiyle iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği imkanlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum."

Katsumata, maden sektörü alanında da ikili ilişkilerin ilerletilebileceğine değinerek, iki ülke bakanlarının görüşmelerinde kritik mineraller alanındaki işbirliği fırsatlarının ele alındığını, işbirliğinin somut içeriklerinin ise gelecek dönemlerde her iki ülke yetkililerinin koordinasyonunda belirleneceğini ifade etti.

Sinop'ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer güç santrali projesi için adı geçen ülkeler arasında Japonya da yer alıyor. Enerjide iş birliği imkanlarını artırmayı hedefleyen iki ülkenin nükleer enerji santrali gibi büyük bir projenin yanında daha küçük ölçekli sayılabilecek yenilenebilir enerji projelerinde de işbirliği yapması bekleniyor.