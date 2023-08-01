Sinyal verildi! Türkiye'ye yatırım yağacak

Mayıs ayındaki seçimlerde siyasi istikrarın korunması, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'na yapılan atamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti, Türkiye'ye gerek portföy gerekse doğrudan yatırımlarda cazibe merkezi haline getirdi. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar 7 hafta art arda kesintisiz alım yaparak 7 yıllık rekora imza atarken, endeks de dün 7.250 puanı aşarak tarihi zirve yaptı. Türkiye'nin risk pirimi (CDS) 380'le 2 yılın dibine indi. Koç Holding'in, Yapı Kredi Bankası'ndaki 250 milyon dolarlık hisse satışına da uluslararası fonlardan 5 kattan fazla talep geldi. Sabah'ın haberine göre, Portföy yatırımlarının yanı sıra, doğrudan yatırımlarda da ivme yükseldi. MNG Kargo, dünya devi DHL tarafından satın alınırken, Total Energies de Rönesans Enerji'ye ortak oldu. Öte yandan ABD ile yıllık bazda 31.3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gözler 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'na çevrildi. Başkan Erdoğan burada Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile bir araya gelecek. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı görüleceğinin işaretini verirken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise, Türkiye'yi Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

ABD FIRMALARI İÇİN TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ

Türkİye-ABD ilişkileri 2023 yılında da olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Şirketler Derneği'nden (AmCham Türkiye) yapılan ortak açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi son 12 ayda 31.3 milyar dolar düzeyine ulaştı. AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, AmCham Türkiye olarak, Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolar katkı sağlayan 125 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini ve ana hedeflerinin Türkiye'yi global pazarlara taşıyan bir güç olmak olduğunu bildirdi. Turnaoğlu, "Türkiye, dünya genelinde az sayıda ülkenin sahip olduğu bir potansiyeli taşıyor. ABD firmalarının devam eden yatırımları da bu görüşü destekliyor" dedi. Türkiye'de bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümünün Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığını belirten Turnaoğlu, "Yaklaşık 20 üyemiz Türkiye'den 80'e yakın ülkeyi yönetiyor" diye konuştu.

CEO'LARLA BULUŞMA

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da, NATO Zirvesi'nin Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir süreci başlattığını belirterek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önümüzdeki dönemde atacağımız ilk adım 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı olacak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'i ve Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan'ı ABD'nin önde gelen finans çevreleri ile bir araya getireceğiz. İkinci gününde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile Yuvarlak Masa toplantısında buluşturacağız" dedi.

İNGİLİZ YATIRIMLARI ARTACAK

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, müzakereleri gelecek yıl başlayacak yeni serbest ticaret anlaşmasıyla Türkiye ile ekonomik ilişkilerin Fintech, yeşil enerji, telekom başta olmak üzere yeni sektörlerle ivme kazanacağını ve her iki ülke ekonomisi için ciddi fırsatlar gördüğünü bildirdi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 arttığı bilgisini paylaşan Offord, "Türkiye şu anda bizim en büyük 20 ticari partnerimizden birisi, 18'inci sırada ve yükseliyor da. Şu anda ticaret hacmi 23.5 milyar sterlin seviyesinde. Bu hacmin üçte ikisini Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı oluştururken, üçte birini de Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatı oluşturuyor" dedi. Offord, Türkiye'de dijital ekonomiyi benimsemiş iyi eğitimli genç bir nüfus olduğunu ve böylece yeni jenerasyon işletmelerin ortaya çıktığını söyledi. Offord, geçen hafta 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'23) da katıldığını ve oradaki İngiliz şirket ve KOBİ'lerin Türk şirketlerle birlikte çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu: "Savunma sanayisindeki İngiliz KOBİ'ler ve Türk üreticiler birbiriyle oldukça iyi ilişkide. Sanayi üretiminde işbirliği yapıyorsak, bunun bir sonraki doğal adımı daha fazla yatırım yapmaya başlamak olacaktır. Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı göreceğimizi umuyorum. Birleşik Krallık'ta deniz üstü rüzgâr enerjisi sektörüne ilgili birçok Türk yatırımcıyla bir seminer geçirdim. Burada birçok ortak nokta olduğunu düşünüyorum."

AVRUPA'DAKİ EN ÖNEMLİ ORTAKLARDAN BİRİ

GÜNEY Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkiye'de 160'a yakın Koreli şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türkiye, Güney Kore için Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklardan biri" dedi. "Kardeş ülke" olarak ilişkileri dostluğa dayanan iki ülkenin 2012'de stratejik ortaklık kurduğuna işaret eden Park Jin, Türkiye'de 160'a yakın Koreli şirketin faaliyet gösterdiğini aktardı. Park Jin, Türkiye'nin, Güney Kore için Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklardan biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Altyapı alanında iki ülke arasında Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi başarılı işbirliği örnekleri ortaya konuluyor. Karşılıklı güven olmadan işbirliğinin mümkün olmadığı savunma sanayinde, Kore'den temin edilen güç grubu donanımlı Altay tankının teslim töreni, bu yılın nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi." Mart 2023 itibarıyla Koreli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının 3.8 milyar dolar olduğunu aktaran Park Jin, bu yatırım miktarının istikrarlı şekilde arttığını dile getirdi. Park, kültüre yönelik yatırımın sanayiye yönelik yatırım kadar önemli olduğuna işaret etti