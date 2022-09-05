'Türkiye'de üretelim' talebi! Siparişler patladı

Kış ayları yaklaştıkça Avrupa'da üretim yapan irili ufaklı sanayi firmaları, bölgede alternatif üretim fırsatlarını araştırmaya başladı. Gebze'deki tesislerinde banyo ve mutfak ürünleri üreten ve üretiminin yüzde 87'sini ihraç eden Bocchi'nin genel müdürü Serkan Ak, Avrupalı firmaları Türkiye'deki üretim fırsatlarını değerlendirmek için kapılarını çaldıklarını ifade etti. Türkiye'ye kayan talebin artarak devam ettiğini ve vurgulayan Ak, "Yıllık 1 milyon adetlik bir kapasitemiz mevcut ve talebe yetişemiyoruz. Bir bu kadar daha kapasitemiz olsa, onu da rahatlıkla satabilecek durumdayız" diye konuştu. 1 milyon adetlik kapasiteyi 1.5 milyon adede çıkarmak için yatırım planları da bulunduğunu aktaran Ak, "Ancak henüz bunun için düğmeye basmadık" dedi.

%15-20 ENERJİ TASARRUFU

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, İklim krizinin uzun vadeli bir sorun olduğunu ve tüm şirketlerin bu doğrultuda adımlar atması gerektiğini söyleyen Ak, Bocchi'nin 2035'e kadar karbon ayak izini her yıl % 3 azaltmayı, 2050 yılında da net sıfır hedefini tutturmayı hedeflediğini ifade etti. Ak sözlerine şöyle devam etti: Tesisimizdeki 10 fırında, enerji geri kazanımını sağlayan reküperatör kullanımına gidiyoruz. Reküperatörlerin sağlayacağı tasarruf fırınların niteliklerine ve uygulanabilecek maksimum sıcaklığa bağlı olarak yüzde 7 ila 12 arasında değişecek. Reküperatörlerin yanı sıra, sıcak su ve sıcak hava üretimi için 4-6 derece ısı değiştirgeci planlanıyor. Tüm bu uygulamaların sonucunda yüzde 15-20 oranında tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. Ayrıca, kurutma fırınlarımızı da geri kazanılan enerji ile destekleyeceğiz.

DİĞER AKARSULAR DA TEMİZLENECEK

Çoruh Nehri'nin kaynağı olan Bayburt'tan toplanan atıklar, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan öncülüğünde, Baksı Müzesi ekiplerinin liderliğinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla sanat ürününe dönüştürüldü. Proje, Türkiye'nin diğer akarsularının geçtiği kentlerde çocukların katılımıyla sürecek.

ÇIKAN ATIKLAR SANAT OLDU

Ülkemizde, tatlı su kaynaklarının yüzde 79'u kirlenmiş durumda olduğunu ve bu kaynakların yüzde 60'ının artık içme suyu olarak kullanılamadığını vurgulayan Ak, "Dünya üzerindeki tüm canlılara hayat veren suyumuzu ve dolayısı ile geleceğimizi kurtarmak için her birimize büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de buradan yola çıkarak Baksı Kültür Sanat Vakfı ile birlikte "Nehri Sanatla Yıkamak" projesini hayata geçirdik. Bayburtlu çocukların Çoruh Nehri'nden topladıkları atıklarla gerçekleştirdikleri birbirinden renkli ve eğlenceli sanat ürünleri Baksı Müzesi'nde sergilenmeye başladı" dedi.