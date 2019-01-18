Sirha Lyon’un 19’uncusu 26-30 Ocak’ta Fransa’da gerçekleşecek

Bu sene 19.’su gerçekleşecek olan Sirha Lyon, 200 bine yakın sektör profesyoneline daha geniş ürün ve servis yelpazesi sunabilmek için daha da büyütülecek. 10 bin metre kare genişletilen fuarda, 3 bine yakın marka ve katılımcı yer alacak.

26 Ocak’ta başlayacak olan Sirha Lyon, 5 gün boyunca sektör gelişmelerine kendini adapte ederek, yeni katılımcılar ve daha büyük bir ziyaretçi kitlesi ile prestijli birçok etkinliğe sahne olacak.

Beklentilerin ötesine geçmeyi hedefleyen Sirha Lyon ile ilgili olarak Sirha Yönetim Kurulu Başkanı Marie-Odile Fondeur “Sirha, yıllar içerisinde Horeca (Hotel, Restaurant, Café) sektöründe eşsiz bir yer edindi. Bu gücümüzü zengin içeriğimizden, sıcak atmosferimizden ve gastronomi sektörünün en önemli isimlerini bir araya getirebilmemizden alıyoruz” görüşünde bulundu.

Sirha Lyon, yeniliklerin ve inovasyonların çıkış noktası

Gastronomi sektörünün en büyük buluşması olarak nitelendirilen ve üstün kalite anlayışı ile tüm dünyada fark yaratan Sirha Lyon ziyaretçileri, yeni konseptler keşfederken bir taraftan da yeni ürün veya ekipman inovasyonlarını öğrenecekler. Hızla değişen gastronomi sektörü ve sürekli gelişen bir pazar karşısında ziyaretçiler yeni konseptleri keşfederek, fikirlerden ilham alma şansı yakalayacaklar. Bir diğer taraftan da, Sirha Lyon’da gerçekleşecek olan b2b görüşmeleri ve toplantılar katılımcı ve ziyaretçilere yeni iş olanakları ve iş birliktelikleri yaratma fırsatı da verecek.

Dünyanın en pretijli yarışmalarına sahne olacak

Sirha Lyon 21 farklı yarışmaya da ev sahipliği yapacak. Sektörün tüm mesleklerinin (aşcılar, kasaplar, pastacılar, baristalar, fırıncılar vs.) kendi hünerlerini ve yeteneklerini sergileyeceği bu yarışmalar izleyicilerin yeni fikirler ve teknikler edinmelerini sağlayacak. Bu yıl 30. Yılını kutlayacak olan Dünya Pastacılık Kupası’nın (Coupe du Monde de la Pâtisserie) finalleri 27 ve 28 Ocak tarihlerinde fuar kapsamında gerçekleşecek. Bu yılki konsepte uygun olarak, tamamen vegan tatlılar hazırlayacak olan şefler 21 farklı ülkeyi temsil edecekler. Yarışmacılar, 10 saat boyunca çikolata, şeker ve dondurma alanında 3 farklı çeşit tabak yapacaklar.

Dünyanın prestijli şef yarışması olarak öne çıkan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Bocuse d’Or yarışmasının da finalleri yine fuar kapsamında 29 ve 30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tam 5 saat 35 dakika boyunca 24 ülkeden 24 yarışmacının hünerlerini sergileyeceği Bocuse d’Or ‘un jüriliğini ise dünyanın en saygın şefleri üstlenecek. Yarışmacılar, gelenekselleşmiş mutfak kurallarını uygularken bir taraftan da kendi ülkelerinin kültürlerini hazırladıkları yemeklere yansıtacaklar. Bocuse d’Or yarışmasının bu yılki Resmi Havayolu Sponsorluğunu (“Official Carrier”) ise Türk Hava Yolları üstleniyor.