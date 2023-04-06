Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi'nin yüzde 87'si tamamlandı

Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda incelemelerde bulunarak projede gelinen son aşamaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başlayan Karaismailoğlu, deprem nedeniyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, devlet millet el ele vererek yapılan çalışmaların aynı azimle sürdüğüne ve süreceğine işaret ederek, afetzedelere rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Acil gündemin deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerde de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bu çerçevede İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirleri arasında zirveye taşımak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mız gibi Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'mız da İstanbul'da devam eden önemli kent içi projelerimizden biridir. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz.

Bakanlık olarak öncülük ettiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı çevre hassasiyetiyle yapıyoruz. Bütünsel kalkınma esaslı vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi AB'nin temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahip. Kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemi oluşturuyoruz."

- "İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz"

Adil Karaismailoğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerinin gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattın, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacağını bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu proje; bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacak. Ayrıca, Samatya ve Cerrahpaşa'da, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa ettik.

Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk. Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirmek üzereyiz. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonlarını da bitirmek üzereyiz. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalarda son aşamaya geldik. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri süratle devam ediyor. "

- "Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazanç 785 milyon avro olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, projede önümüzdeki günlerde tüm çalışmaları bitireceklerini, projenin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancın 785 milyon avro olacağını bildirdi.

Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi, dünyanın en önemli metropollerinden olan İstanbul'da da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Marmaray başta olmak üzere hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, "Açılışını yapacağımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ve şu an bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'mızla beraber toplam uzunluğu 62 kilometre olan 6 ayrı metro hattında da İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 318 kilometre ve Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometreye yükselecek. Çünkü İstanbul'a, Türkiye'ye hizmet aşkıyla yola çıkan da bu şehrin ihtiyaçlarını en iyi bilen de AK Parti hükümetleridir." ifadelerini kullandı.

- "Milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu belirterek, İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmek gerektiğini kaydetti.

"Ama maalesef başkaları ne bunların farkında ne de iş yapmaya gönülleri var. Onlar vatandaşı oyalamaya çalışıyor olabilirler. Biz İstanbul'a da, Türkiye'ye de hizmeti de, eserleri de kazandırmaya devam ediyoruz" diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın yolunu açacak, geleceğini aydınlatacak, hayatını kolaylaştıracak ne varsa, milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan büyük ve güçlü Türkiye, verdiğimiz sözleri tutmaya da, acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir. Bizler afette de, pandemide de, iyi günde de vatandaşımızın hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hatırlarsanız, pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kara yolu bağlantısını da malum zihniyet yapmamıştı.

En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canının tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve kara yolu bağlantısını hızla tamamladık. Yolunu yapmadıkları gibi Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. O gün ancak yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi, bugün itibarıyla işletmeye hazır hale geldi."

- "İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek yeridir, yerindedir"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin, İstanbul'daki hizmet sürecinin artarak devam edeceğinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, "İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek yeridir, yerindedir. İstanbullular, temel atmama, yatırım yapmama etkinlikleri yerine, yeni ve yaşanabilir projeleri yakından takip ediyor. İstanbul içerisinde trafik sıkışıklığını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edecek projelere devam edeceklerini aktararak, 20 yılda neyin sözün verdilerse yaptıklarını, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdıklarını söyledi.

Milletin kendilerine her zaman güvendiğini ve bu güvenin kendileri için en büyük güç olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, aldıkları bu güçle millete umut olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından işçilerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Yalçın Eyigün, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Akın Bayram eşlik etti.