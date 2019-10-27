''Şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz''

“Usulsüz devirlerle ilgili olarak hemen hemen dünyanın her yerinde hukuki mücadele veriyoruz.” diyen Gülal, “Her yerde yürüttüğümüz bir hukuki mücadele var. Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Amerika’da var ve bunu profesyonel bir ekiple takip ediyoruz. İyi neticeler alıyoruz.Hukuki süreç devam ettiği için çok yorum yapmak istemiyorum ama bu alanda da milletimizin varlıklarının geri alınması adına çok ciddi bir hukuki mücadele verdiğimizi söylemek istiyorum” dedi.

86 ŞİRKETİN ÇOĞU BOŞ

Gülal “Devraldığımız günden bugüne TMSF tarafından yönetilen şirketlerde irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Biz bu şirketlerin sahiplerini hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıralım ancak şirketleri cezalandıramayız. Şirketlerimiz milli servet. Bu şirketler katma değer üretmeye istihdam yaratmaya devam edecekler. Önceliğimiz her zaman bu.” Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya da değinen Gülal, “Adnan Oktar’dan alınan 86 şirketin birçoğu boş şirketler, 6-7’si faal durumda.” değerlendirmesinde bulundu. Gülal şimdiye kadar devraldıkları 842 şirkete bakıldığında, aktif olarak ortalama yüzde 37 büyüme sağladıklarını belirterek, sonucun öncelikleriyle örtüştüğünü sözlerine ekledi.