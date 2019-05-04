'Şirketlerin rekabet gücü farklılaşmadan geçiyor'
TEB Genel Müdürü Ümit Lelbebici, inovasyona büyük önem verdiklerini belirterek bu alanda CEPTETEB gibi pek çok ürün geliştiştirdiklerini söyledi.
İnovasyonu ülke gündemine taşıyan en önemli organizasyonlarında biri olan ve bu yıl 7.’si düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda stratejik partner olarak bir konuşma yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Ekonomilerin birbiriyle yarıştığı günümüzde ana amaç rekabete açık şirketler yaratmak. Bunun yolu farklılaşmadan geçiyor, farklılaşma ise yaratıcılık kültürü ve inovasyon sayesinde gerçekleşiyor” dedi.
DÖNÜŞÜM SÜRECİ
Leblebici, inovasyonun, dijitalleşmenin ve teknolojinin merkezinde durduğu büyük bir dönüşüm süreci yaşandığını ifade ederek, “Dijital ve teknolojik yenilikler oyunun kurallarını sürekli değiştiriyor. İnovatif fikirler ise tüm bu sürece yön veriyor. Sektörde dijital bankacılık her zamankinden fazla yatırım yapılan bir alan oldu. Biz de TEB olarak dijital bankacılık kanallarımızı 2000’li yılların başında hayata geçirerek bu alanda yatırım yapan ilk bankalar arasında yerimizi aldık” dedi.
TEBFX İLE BAŞARDIK
Leblebici, şöyle devam etti: “Birçok noktada sektörümüzde ilklerin bankasıyız. 2012 yılında mobil bankacılık uygulamamız CEPTETEB üzerinden ‘QR kodla kartsız para çekme’ özelliğini devreye aldık. Türkiye’de Google Glass’a özel finansal uygulama geliştiren, ayrıca Türkiye’de bulut teknolojisi üzerinden temassız ödeme altyapısını tamamlayan bankayız. Döviz işlemlerinde daha hızlı, pratik ve güvenli bir bankacılık deneyimi yaşatmayı amaçlayan TEB FX Platformu da CEPTETEB’in yeni ve inovatif hizmetlerinden biri.”
ÇOCUKLAR UNUTULMADI
“Dijital bankacılığa stratejik önem veriyoruz” diye konuşan Leblebici, CEPTETEB’in bu alandaki yatırımlarının odak noktasını oluşturduğuna dikkat çekti. TEB’in 2017 yılında hayata geçirdiği TEB Pratik Şube ise Türkiye’de yeni nesil bankacılık anlayışını başlatan önemli bir adım oldu. Leblebici, TEB Pratik Şube için şunları söyledi: Dijital ve fiziki şubeyi birleştiren TEB Pratik Şube ile para çekme, yatırma, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu konut kredisi kullanımı gibi işlemler de yapılabiliyor” dedi.
10 İLDE EĞİTİM
Leblebici “Turbo Pratik ve Jet Pratik adlı akıllı cihazlarımız bankamız bünyesinde çalışan mühendislerimiz tarafından geliştirildi. TEB Pratik Şubeler de destek operasyonlarımızdan farklı işkollarımıza kadar pek çok çalışanımızın yoğun emek ve çalışmalarıyla hayata geçti. Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri!” sloganıyla hayata geçirdiğimiz projenin ilk etabında 551 çocuğa maker eğitimi verilmişti. Projenin bu yıl başlayan ikinci etabında ise 10 ilde eğitim verdik” dedi.
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