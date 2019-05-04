'Şirketlerin rekabet gücü farklılaşmadan geçiyor'

İnovasyonu ülke gündemine taşıyan en önemli organizasyonlarında biri olan ve bu yıl 7.’si düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda stratejik partner olarak bir konuşma yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Ekonomilerin birbiriyle yarıştığı günümüzde ana amaç rekabete açık şirketler yaratmak. Bunun yolu farklılaşmadan geçiyor, farklılaşma ise yaratıcılık kültürü ve inovasyon sayesinde gerçekleşiyor” dedi.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Leblebici, inovasyonun, dijitalleşmenin ve teknolojinin merkezinde durduğu büyük bir dönüşüm süreci yaşandığını ifade ederek, “Dijital ve teknolojik yenilikler oyunun kurallarını sürekli değiştiriyor. İnovatif fikirler ise tüm bu sürece yön veriyor. Sektörde dijital bankacılık her zamankinden fazla yatırım yapılan bir alan oldu. Biz de TEB olarak dijital bankacılık kanallarımızı 2000’li yılların başında hayata geçirerek bu alanda yatırım yapan ilk bankalar arasında yerimizi aldık” dedi.

TEBFX İLE BAŞARDIK

Leblebici, şöyle devam etti: “Birçok noktada sektörümüzde ilklerin bankasıyız. 2012 yılında mobil bankacılık uygulamamız CEPTETEB üzerinden ‘QR kodla kartsız para çekme’ özelliğini devreye aldık. Türkiye’de Google Glass’a özel finansal uygulama geliştiren, ayrıca Türkiye’de bulut teknolojisi üzerinden temassız ödeme altyapısını tamamlayan bankayız. Döviz işlemlerinde daha hızlı, pratik ve güvenli bir bankacılık deneyimi yaşatmayı amaçlayan TEB FX Platformu da CEPTETEB’in yeni ve inovatif hizmetlerinden biri.”