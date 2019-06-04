Şırnaklılar bayrama yeni evinde girecek

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan mağdurlar için yaptırılan konutların teslimine başlandı. 3 yıldır evlerinden ayrı kalan vatandaşlar bayrama yeni evinde girecek. Yaklaşık 3 yıl önce Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla evleri yıkılan ve kullanılmayacak duruma gelen terör mağdurlarına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca inşa edilen 5 bin 716 konuttan bin 423’ü tamamlandı.

5.700 KONUT İNŞA EDİLDİ

Bu konutlardan 304’ünün anahtarı noter huzurunda çekilen kurayla hak sahiplerine verilirken, bin 119 konut ise bayramın hemen ardından teslim edilecek. Kalan konutlar ise yıl içerisinde tamamlanacak. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş yaptığı açıklamada, il merkezinde 5 bin 700 konut ve 300 iş yeri inşa edildiğini belirtti. İnşası tamamlananlardan 304 konutun hak sahiplerine verildiğini kaydeden Aktaş, “Kalan konutları da etap etap teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız 3 yıldır evlerinden ayrı kalmıştı. İnşallah bu sıkıntılı dönem konutların teslimiyle bitmiş olacak, yeni evlerinde huzur içerisinde bayramı geçirecekler” dedi.

3 YILLIK BEKLEYİŞ BİTTİ

Kura çekiminin ardından Bahçelievler Mahallesi’ndeki yeni evlerini gezen terör mağdurları, bayramı taşınmaya başladıkları konforlu evlerinde geçirecek olmanın heyecanını yaşıyor. Terör saldırıları nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini, yaklaşık 3 yıl süresince ev bulamadıkları için taşındıkları köydeki yakınlarının yanında kaldıklarını aktaran Şahin Ürper, evi teslim aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Ürper, bayramı yeni evlerinde geçirecekleri için sevinç duyduklarını dile getirerek, “Evlerimiz çok konforlu. Bu bayramda çifte bayram yaşayacağız. ” dedi. Abdullah Çoban da teslim aldığı evinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, “3 yıldır bugünü bekliyorduk. Devletimiz sağ olsun 3 yıldır kiralarımızı da ödüyordu. Bayramı evimizde geçireceğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.