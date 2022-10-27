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Ekonomi

Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'ya satılıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde üretilen eşofman takımları Avrupa'nın 4 ülkesine gönderiliyor.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 16:39 - Güncelleme:
Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'ya satılıyor
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Silopi ilçesinde 130'u kadın 150 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesinde aylık üretilen 100 bin eşofman takımı Almanya, Slovakya, Hollanda ve Polonya'ya ihraç ediliyor.

Tekstil atölyesi sahibi Hüseyin Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, penye üzeri eşofman takımlarının dikimini yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz üretim, yatırım ve istihdamdır. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl üretimi 2 katına çıkarmak istiyoruz. İstihdama, üretime ve yatırıma çok önem veriyorum." dedi.

Atölyede 3 yıldır çalışan Ayfer Özdemir de ailesine katkı sağlamak için çalıştığını aktardı.

İrem Barkın ise "Batıya gitmemize gerek kalmadan memleketimizde ailemize katkıda bulunuyoruz. Çalıştığım için mutluyum." diye konuştu.

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