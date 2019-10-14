''Sistemi yenileyen esnaf destek istedi''

Piyasaların canlanmaya ihtiyacı olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni teknoloji ürünleri ile araçların vergi oranları yüksek. Özellikle yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan on binlerce esnaf için ticari araçların üzerindeki ÖTV ve KDV ile bilgisayar ve benzeri ekipmanların üzerindeki vergiler, buzdolabı ve elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin üzerindeki vergiler, çevreye duyarlı, daha az elektrik, su ve yakıt tüketen araç ve makineler en büyük maliyet kalemini oluşturuyor. Bu nedenle, mevcut aracını ve ekipmanını değiştirmek isteyen esnaf için ÖTV ve KDV indirimi getirilmeli.Bu desteklerin esnafımıza nefes aldıracağını düşünüyorum” diye konuştu.