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Ekonomi

Site aidatlarına neşter vuruluyor! Üç bakanlık harekete geçti

Son dönemlerde gündeme gelen site aidatlarına neşter vuruluyor. Kira oranlarını geçen Site aidatlarına yönelik üç bakanlık çalışma başlattı. Oluşturulan yasal çerçeve TBMM'ye sunulacak.

TRT Haber13 Ağustos 2023 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Site aidatlarına neşter vuruluyor! Üç bakanlık harekete geçti
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Son zamanlarda artışa geçen site aidatları için düzenleme geliyor. Üç bakanlık gündemden düşmeyen site aidatları için bir çalışma üzerinde duruyor. Fahiş aidat artışının önüne geçmek için yapılacak düzenleme TBMM'de gündeme getirilecek.

SİTE AİDATLARINA NEŞTER VURULUYOR

Aidatlara enflasyon oranı üzerinde zam yapılmaması öngörülüyor.

Üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığı,, Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri bakanlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik üzerinde çalışıyor.

Bu çerçevede aidatlara sınırlama getirilebilecek; site yönetimleri mercek altına alınacak.

Mevcut durumda aidat artışı için oy çokluğuyla karar alınması yeterli oluyor. Apartmanda tadilat ve tamirat işlemleri için ise 4'te 3 oy çokluğuyla karar alınıyor.

Aidatların artırılması için de nitelikli çoğunlukla karar alınması söz konusu olabilecek.

SİTE YÖNETİMLERİNE DÜZENLEME

Hayata geçirilmesi planlanan bir diğer düzenleme site yönetimlerine ilişkin...

Buna göre;

Herkes site yönetemeyecek. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri, site yönetimlerine talip olabilecek. Bu kapsamdaki şirketlere mesleki standart getirilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak. Toplanan aidat ve harcamalar denetlenecek. Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçiler ile yapacak. Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve fahiş aidat artışları yapılamayacak.

  • site aidatları
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