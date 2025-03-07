Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, "Kat Mülkiyeti Kanunu"ndaki 'Tesis Yönetim Hizmetleri' ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi. Düzenleme ile harcamaları şişirip maliyetini site sakinlerine yükleyen mafyavari yönetimler son bulacak. Yakın bir zamanda devreye girmesi plnlanan düzenlemeye göre bakanlık öncelikle sitelerin yönetiminde faaliyet gösterecek şirketleri sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra ise kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak. Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek. Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

DEVREYE GİRİYOR

Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. En kısa zamanda devreye girmesi planlanan düzenleme ile sitelerdeki kontrolsüzlüğün engellenmesi planlanıyor. Geçmişte mafyavari bazı sorunlu sitelerin doğduğunu anlatan sektör temsilcileri bu yüzden sitelerin sertifikalı tesis yönetim şirketleri tarafından yönetilmesinin önemli olduğuna dikkat çektiler. Türkiye'de sitelerde 8 milyona yakın hane bulunuyor. Site aidatları ise İstanbul'da 1500 liradan başlıyor, 7500 liraya kadar çıkıyor. Hatta İstanbul'da bir yalı sitesinde aidat 135 bin liraya ulaşmış durumda.

BOZAN: KÖTÜLERİN YERİNİ SAĞLIKLI YÖNETİMLER ALACAK

Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu (TTYFED) Onursal Başkanı İbrahim Bozan "Son 2 yılda asgari ücret ve genel giderlerdeki artışlardan dolayı aidatlar yükseldi. Özellikle iş bilmeyen, kötü niyetli yönetimler nedeniyle de sorunlar oluştu. Sektörde 4 bine yakın site yönetim şirketi var. Düzenleme sonrası bu şirketlerden belirli bir teminat tutarı bulundurmaları istenebilir. Bu nedenle sektörde birleşmeler ve elenmeler olabilir" dedi.

USULSÜZLÜK DİZ BOYU

KPMG Türkiye tarafından yapılan araştırmaya göre sitelerde en sık usulsüzlük güvenlik, temizlik, bakım, onarım, peyzaj ve benzeri hizmet alımlarında gerçekleşiyor. Olduğundan fazla gösterilen maliyetler de faih aidat olarak vatandaşa yükleniyor. Hatta bazı yöneticilerin Kıbrıs'ta tatil yapıp dönüşte bunu site harcamaların amal ettiği ortaya çıkmıştı.

BAZI BÖLGELERDE SİTE AİDATLARI (TL)

Arnavutköy 1700

Ataşehir 4.500

Bakırköy 5.500

Çatalca 1.500

Çekmeköy 3.500

Fatih 5.500

Kartal 4.000

Maltepa 5.000

Şile 2.500

Üsküdar 7.500

Bayrampaşa 4.500

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