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Ekonomi

Sıvıyağda gümrük vergisi sıfırlandı

Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.

NTV4 Mart 2022 Cuma 07:38 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 07:38
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni karar alındı. NTV'nin haberine göre, Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi. Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak. Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.

  • sıvıyağ
  • gümrük vergisi
  • ithalat

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