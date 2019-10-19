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SOCAR AQS'nin Ankara ofisi açıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) sondaj birimi SOCAR AQS, Ankara’da temsilcilik ofisi açtı.

  • AA
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Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi’nde sondaj faaliyetlerini yürütecek olan SOCAR AQS'nin ofisi törenle hizmete girdi. 
 
Açılış törenine, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, SOCAR AQŞ Genel Müdürü Ramin İsayev, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Azerbaycan ve Türkiye'den petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri katıldı. 
 
Büyükelçi İbrahim burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin SOCAR şirketini yalnız bir enerji şirketi olarak bildiğini ancak Türk milli şirketi gibi kabul ettiklerini söyledi. 
 
SOCAR'ın Türkiye'de en fazla yatırım yapan şirketlerin başında geldiğini ifade eden İbrahim, "Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlandığı bugün bu şirketin temsilciliğinin Türkiye'de açılması güzel ve anlamlı bir tesadüftür. Nice güzel birlikteliklerde Azerbaycan ve Türk halkları kardeşliklerini gösterecektir. Her zaman ifade edildiği gibi Azerbaycan-Türkiye kardeşliği bir  millet iki devlet şeklinde ilerleyecektir." ifadelerini kullandı. 
 
İsayev de, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi'ni Çin Mühendislik Firması CAMC Engineering Co., Ltd. ve  IC İçtaş İnşaat ile yapacaklarını kaydetti. 
 
Yer altı depolama tesisi için toplamda 40 kuyu açacaklarını dile getiren İsayev, söz konusu şirketlerle anlaşmayı dün imzaladıklarını aktardı. 
 
Ünüvar ise Azerbeycan'ın Hazar Denizi etrafındaki en önemli petrol üreticilerinden biri olduğunu söyledi. 
 
Azerbaycan'ın petrol ve doğal gazı insanlık için en faydalı şekilde kullandığına işaret eden Ünüvar, karşılıklı anlaşma ve kardeşlik duygularıyla iş birliğinin geliştiğini ve Azerbaycan'dan çıkan petrol ve doğal gazın Türkiye üzerinden taşınmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

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