SOCAR iki doğalgaz dağıtım şirketini satın aldı

Türkiye, yılda 50 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz kullanıyor. Doğalgazın tüm il ve ilçelere yaygınlaştırılması için yatırımlar devam ediyor. Sektör, hareketli bir dönemden geçiyor. Alman devi EWE AG çatısı altında bulunan EWE Turkey Holding, 2007 yılında girdiği Türkiye doğalgaz piyasasından çıkıyor.

Grup; Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis olmak üzere 4 iştirakini SOCAR’a sattı. Tarafların, 140 milyon dolara imza attığı belirtiyor. Satışın, birkaç gün içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor. EWE, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 80 oranında hisseye sahipti. Çalık Enerji’nin, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 10 payı bulunuyor. Kalan yüzde 10 hisseler de ilgili belediyelere ait.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP’ın da büyük hissedarı olan SOCAR’ın, Türkiye’de enerji sektöründe milyarlarca dolarlık yatırımı bulunuyor.

PETKİM’in de sahibi olan SOCAR, en son İzmir’de STAR Rafinerisini açtı. SOCAR’ın satın aldığı EWE Enerji yıllık 2 milyar metreküplük doğalgaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük özel toptan satış portföyünü de yönetiyor. SOCAR’ın, bu alanda büyümeyi hedeflediği belirtiliyor.

(Habertürk)