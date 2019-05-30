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SOCAR Türkiye, 17 Haziran'da EWE Turkey Holding'in sahibi olacak

SOCAR Türkiye'nin, Alman enerji şirketi EWE Turkey Holding ve grup şirketlerini satın almasına yönelik işlemler 17 Haziran'da tamamlanacak.

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SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Alman enerji şirketi EWE AG ile Türkiye operasyonlarını yürüten grup şirketlerini satın almak üzere masaya oturan SOCAR Türkiye, satın almayla ilgili onay süreçlerini tamamladı.

Şirket, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onayını aldı.

Bursa ve Kayseri'de gaz dağıtımı yapan Bursagaz ve Kayserigaz'ın yüzde 80 hissesi, ticaret ve elektrik dağıtım şirketi EWE Enerji, enerji servisleri hizmeti veren Enervis ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Millenicom'un yüzde 100 hissesi 17 Haziran'da SOCAR Türkiye'ye geçecek.

Böylece, Türkiye'de Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı, petrokimya, rafineri ve rüzgar enerjisi santrali yatırımları bulunan SOCAR Türkiye, doğal gaz dağıtım, elektrik ticareti ve telekomünikasyon sektörlerinde de faaliyet göstermeye başlayacak.

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