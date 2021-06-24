24 Haziran 2021 Perşembe 08:48 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 08:48

Petkim, Star Rafineri, Socar Terminal ve TANAP dahil bugüne 19.5 milyar dolarlık yatırıma imza atan Azerbaycan devlet petrol devi Socar'ın Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Karadeniz gazı konusunda Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Bakü'de sohbet toplantısı düzenleyen Zaur Gahramanov, "Socar Türkiye olarak petrol ve doğal gazda uzmanlaşmış bir grubuz ve talebi halinde Türkiye'ye bu süreçte elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Socar olarak Azerbaycan ve Gürcistan'da uzun yıllara dayanan doğal gaz dağıtım tecrübemizle bilgi ve birikimlerimizi Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyarız. Karadeniz'deki rezervin ekonomimize kazandırılmasında üzerimize düşen katkıyı yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

PANDEMİDE YATIRIMA DEVAM ETTİK

"Bugüne kadar yaptığımız 19.5 milyar dolarlık yatırımımızla Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı konumundayız" diyen Gahramanov, şunları söyledi: "Pandemide de üretimimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Bu dönemde üretim süreçlerimizdeki stratejik katkısını net olarak gözlemlediğimiz STAR Rafineri'nin operasyonel kabiliyetini daha da artırmak için başladığımız ek yatırımları, 2022'ye kadar bitirmeyi hedefliyoruz. STAR Rafineri'de verimliliği artırmak için 600 milyon dolarlık depolama yatırımımız sürüyor. Bu alandaki projelerimizin tamamlanmasıyla STAR Rafineri'nin yatırım değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış oldu."

TÜRKİYE'NİN ELİ TEDARİKTE GÜÇLENİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Karadeniz gazına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, söz konusu rezervin Türkiye'de fiyatları aşağı çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine de Socar Türkiye CEO'su Gahramanov, "Pek çok üründe olduğu gibi doğalgazda da fiyat düşüşü birçok değişkene bağlı. Özellikle yerli ve yenilenebilir kaynakların artması, çeşitlenmesiyle Türkiye'nin doğal gaz maliyetlerinin düşmesini bekliyoruz" dedi. Gahramanov "Karadeniz'deki rezerv keşfi gibi yeni rezervlerin işletime alınması da doğalgaz arzını artıracak, Türkiye'nin doğalgaz tedariğinde elini güçlendirecek gelişmelerdir. Tüm bunlar fiyatların tüketici lehine değişmesi konusunda etkisi olabilecek önemli etkenler" açıklamasında bulundu.

İKİNCİ PETKİM'İ KURMAK İÇİN INEOS İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Zaur Gahramanov, daha önce BP ile ortak planlanan ancak ertelenen 'ikinci Petkim' yatırımı konusunda ise görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Gahramanov, "2 milyar dolarlık bir yatırım planıydı. BP petrokimya iş birimini Ineos'a sattı ve bu alandan çıktı. Biz de Ineos ile görüşme halindeyiz. Bu yatırım için başka şirketlerle de görüşüyoruz" dedi.