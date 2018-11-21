Soğan depolarına peş peşe baskın

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde önceki gün Ankara Polatlı’da 3 bakanlık tarafından yürütülen denetimler diğer illerde de başlatıldı. Yapılan baskınlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın,dünkü ‘Muhtarlar Buluşması’nda stokçulara yönelik “Aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız” sözlerinin ardından geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı üzerine, Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, soğan üretiminin yapıldığı Alaca’daki depoları bastı. Depolarda denetimde bulunan ekipler stokları belirlendi. Evrak denetimleri de yapılarak, tutanak tutuldu.

Bu arada önceki gün baskın yapılan Polatlı’daki 45 depo arasında stokçu firmalara ceza kesileceği belirtildi. İlk denetimde 21 depoda stoklandığı tespit edilen 50 bin ton soğanın da hallere sevkiyatına başlandı.

FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, “Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yaptık. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak” dedi. Kapalı olan depoların açıldığını da belirten Korkmaz denetimlere bağlı olarak soğan fiyatlarında düşüş başladığını da açıkladı. Korkmaz “Fiyatlara yansımaya başladı. Hal yetkilileri de yeterli ürün geldiğini belirttiler” dedi. Korkmaz, soğanda hastalık döneminde yüzde 15 civarında bir kayıp oluştuğunu bildirerek “Ancak kesinlikle hastalık sebebiyle fiyatların bu kadar yükseltilmesi tamamen bir manipülasyon. Bunu yapan özellikle belli tüccarlar var. Fiyatların bu kadar yükselmesi tamamen yaz döneminde ürünü toplayıp depolarda stok yapan ve manipülasyona yol açan kişilerdir” dedi. Bakanlık Polatlı’daki depolara son iki günde baskınlar yapmış ve 200 bin ton soğanın stokta olduğunu tespit etmişti.