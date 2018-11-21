Soğan stoklayan fırsatçıya geçit yok

Albayrak’ın konuşma yaptığı saatlerde de Polatlı’ya peş peşe baskınlar yapıldı. Albayrak toplantıda yaptığı konuşmada “Sadece son bir-iki günde Polatlı’da yapılan denetimlerde arkadaşlar 24 deponun sadece 3’ünde satış yapıldığını tespit ettiler. 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış ve satılmıyor. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonrasında, sadece Polatlı coğrafyasında 200 bin ton civarı soğanın ‘fiyatlar yükselir’ beklentisi ile depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar. Fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz” dedi. Albayrak denetimleri artıracaklarını, her yerde süreci sıkı bir şekilde sürdüreceklerini söylerken Albayrak’ın talimatıyla ekipler dün de depolarda denetimlerde bulundu. Soğan taşıyan kamyonlarda sevk irsaliyesi ve müstahsil makbuzu incelendi. Kapalı depolarının sahipleri çağırtılarak, kapıları açtırıldı. Soğan depolarındaki fiili stok da tespit edildi.