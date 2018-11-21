Soğan stoklayan fırsatçıya geçit yok
Fırsatçılarla ve stokçularla mücadeleyi en üst seviyede sürdüreceklerini anlatan Bakan Albayrak Polatlı çevresinde 200 bin ton soğanın fiyatlar yükselir beklentisiyle depolarda tutulduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Albayrak’ın konuşma yaptığı saatlerde de Polatlı’ya peş peşe baskınlar yapıldı. Albayrak toplantıda yaptığı konuşmada “Sadece son bir-iki günde Polatlı’da yapılan denetimlerde arkadaşlar 24 deponun sadece 3’ünde satış yapıldığını tespit ettiler. 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış ve satılmıyor. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonrasında, sadece Polatlı coğrafyasında 200 bin ton civarı soğanın ‘fiyatlar yükselir’ beklentisi ile depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar. Fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz” dedi. Albayrak denetimleri artıracaklarını, her yerde süreci sıkı bir şekilde sürdüreceklerini söylerken Albayrak’ın talimatıyla ekipler dün de depolarda denetimlerde bulundu. Soğan taşıyan kamyonlarda sevk irsaliyesi ve müstahsil makbuzu incelendi. Kapalı depolarının sahipleri çağırtılarak, kapıları açtırıldı. Soğan depolarındaki fiili stok da tespit edildi.
‘Rekor cari fazla geliyor’
Albayrak, ekimde tüm zamanların rekor cari fazlası gelebileceğini söyledi. Albayrak “Ağustos ve eylül aylarının ardından ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Ağustos çok iyi geldi, eylül gayet iyi geldi, şimdi ekim açıklanacak gibi belki ekimde tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. Kasım ayında şu 18 gün itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte şu ana kadar beklentilerimizin dışında bir gelişme yaşamadık” dedi.
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