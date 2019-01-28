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Soğuk hava fiyatları ikiye katladı: Hamsinin kilosu 20 TL

Edirne’de, geçtiğimiz hafta güzel havanın da etkisiyle kilogram fiyatı 10 TL’ye kadar düşen hamsi, ikiye katlanarak 20 TL’den satışa sunuluyor.

  • İHA
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Denizlerde bu yıl yaşanan balık bolluğuna soğuk hava darbe vurmaya devam ediyor. Balıkçıların av sezonunda masraflarını arttıran soğuk ve yağışlı hava sebebiyle, geçtiğimiz hafta 10 TL’ye kadar düşen hamsinin kilosu 20 TL’ye kadar çıktı.
 
“Hamsi olmadan tezgahlar olmuyor”
Edirne’de Balık Pazarı esnaflarından Feridun Bistren, “Geçen hafta 10 liraydı, bu hafta hamsinin fiyatı 20 lira. Bu aralar hamsi pek fazla yok. Karadeniz’in var, Marmara’nın var. Marmara’nın hamsisi olduğu zaman fiyatlar düşüyor ama Karadeniz olduğu o zaman fiyatları yükseliyor bunların. Sofralarda ilgi var. Sonuçta bu bizim milli yemeğimiz, milli balığımız, gururumuz hamsi olmadan tezgahlar olmuyor. Diğer balıklarda düşüş var, barbun 15 lira, mezgit 10 lira, sardalye 20 liradan 15 liraya düştü” dedi.
 

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